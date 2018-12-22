Sadece aralık ayında 15 milyon müşteri ağırlıyorlar

Selin GÜRSEL – Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, () – 2019’a sayılı günler kala perakende sektöründe satışlar arttı. Havaların soğumasını fırsat bilen tüketiciler AVM’lere akın ederek yakınlarına hediye aramaya başladı. Boyner Büyük Mağazacılık Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Zihnioğlu, “300’den fazla kampanyamız var. Sadece aralık ayında 15 milyon müşteri ağırlıyoruz” dedi.

Yeni yıl yaklaştıkça perakende sektörü de hareketlenmeye başladı. İnsanlardaki yeni yıl heyecanının perakende sektörüne nasıl yansıdığını ’ya anlatan Boyner Büyük Mağazacılık Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Zihnioğlu, “Perakande sektörü aralık ayında gerçekten çok büyük bir trafiğe sahip oluyor. 31 Aralık yaklaştıkça insanlar, birbirlerine alacakları hediyeleri, o gecenin heyecanını ve o geceyle ilgili hayallerini düşünerek alışveriş merkezleri ve mağazalara akın ediyorlar” dedi.

Yılbaşının yaklaşması ile satışların arttığını kaydeden Genel Müdür Yardımcısı Zihnioğlu, “Mağazalarımızda bir yılda, Türkiye nüfusunun yaklaşık 2 mislinde müşteri ağırlıyoruz. Ve bu müşterinin yaklaşık 15 milyonu aralık ayında geliyor. Ayın 20’sinden 31’ine kadar geçen dönemde insanların kafasında yılbaşı alışverişi, kırmızı tonları, geçtiğimiz senelerde hiç görmedikleri yeni bir hediyelik ürün arayışı oluyor” diye konuştu.

ÇOCUKLAR İÇİN YILBAŞI OYUNCAKLARI VAZGEÇİLMEZ

Yeni tasarımların veya yeni markaların yılbaşı döneminde daha fazla ön plana çıktığını ifade eden Genel Müdür Yardımcısı Zihnioğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Erkekte biraz daha klasik parçalar alınıyor, gömlekler, kravatlar, cüzdanlar ama bunlarda da yeni bir renk, marka, kutu veya tasarım devreye girdiyse bunları çok tercih ediyorlar. Kadınlarda yeni renkler, yeni trendler ve tasarımlar çok popüler oluyor. Çocuklar için ise yılbaşı oyuncakları veya ailenin yılbaşı akşamı birlikte oynayabileceği oyunlar mağazalarımızdaki en popüler ürünler.31 Aralık’ta bir yere davetliyseniz de mutlaka hediye almak istiyorsunuz. Bu hediyeler kişilerden daha çok misafir olarak gidilen eve alınmış oluyor. Bu sebeple risksiz, daha az duygu içeren ama daha fonksiyonel ürünleri tercih ediyorlar.”

“BİTMEMESİ GEREKEN TEK ŞEY HEDİYE PAKETİ”

Böyle özel günlerde insanların en önem verdiği şeyin hediye paketleri olduğuna da değinen Genel Müdür Yardımcısı Zihnioğlu, “Küçük kutulara koyduğumuz ve çok kolay hediye paketi yapabildiğimiz ürünler var. Ya da bütün müşteriler için özel tasarladığımız hediye kutularımız var. İnsanların belki de en çok önem verdiği şey bu hediye paketleri oluyor. Çünkü bu paketi açmak, paketi açarken insanların yüzündeki gülümsemeyi görmek çok değerli. Bir mağazanın bitmemesi gereken tek şeyi hediye paketi ve o güne özel ambalajlarıdır” dedi.

“Yıllar itibariyle nasıl bir yılbaşı trafiği olduğunu istatistikler ile çıkartıyoruz” diyenGenel Müdür Yardımcısı Zihnioğlu, “Bütün mağazalarımıza hediye paketlerini yolluyoruz. Stokları da neredeyse her gün takip ediyoruz. Sıkışan mağazalar olduğunda birbirleri arasında taksiyle hediye paketi transferi yaptığımız durumlar bile oluyor. Mesela geçen sene bir mağazanın hediye paketi bitmişti, ben kendi bagajımdaki paketleri ulaştırdım. Çünkü bugün bu hediye paketi, her dönemden çok daha önemli” ifadelerini kullandı.

“MÜŞTERİNİN BİR ÜRÜNÜ İNDİRİMLİ FİYATIYLA BULAMAMASI İMKANSIZ”

Mağazada pek çok kampanyanın yer aldığını dile getiren Genel Müdür Yardımcısı Zihnioğlu, “Yılbaşı dönemine özel kampanyalar yapıyoruz. Şu anda bizim mağazalarımızda 300’den fazla kampanya mevcut. Yani herhangi bir müşterinin herhangi bir ürünü indirimli fiyatıyla bulamaması imkansız” dedi.

Maliyetlerde yaşanan artışı da değerlendiren Genel Müdür Yardımcısı Zihnioğlu, “Bir takım akılcı çözümler yapmanız gerekiyor. Bu seneki hediye kutularımızı geçen sene 4 farklı renkte yaptırmıştık. Şu anda ise sadece kırmızı ve beyaz renkte ama desenli ve hareketli bir tasarımı var. Bu bile küçük bir tasarruf getiriyor. Maliyetlerin hiçbirisini tüketicilere yansıtmadan, ekonomik fiyatlara yılbaşı için hediye çözümleri üretiyoruz” diye konuştu.