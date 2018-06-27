Sabuncubeli Tünelleri'nden 15 günde 600 bin araç geçti

Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()- BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın, İzmir'deki 35 projesinden birisi olan Sabuncubeli Tünelleri, 11 Haziran'da açıldı. Ramazan Bayramı'ndan hemen önce açılan ve ücretsiz olan tünellerden 15 günde 600 bin aracın geçtiği açıklandı. Karayolları yetkilileri, tünellerde 70 olan hız sınırının yükseltileceğini, ancak buna uymayan sürücülere ise cezai işlem uygulanacağını belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde, 2011 yılında İzmir'den milletvekili adayı olduğu sırada açıkladığı 35 proje arasında, Sabuncubeli Tünelleri de yer aldı. Hem İzmir-Manisa arasındaki ulaşım süresini 15 dakikaya indiren, hem de yolun en zorlu bölümünün kolayca geçilmesini sağlayan tünellerdeki tüplerin uzunluğu da 4 bin 70 metre olarak planlandı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın çıktığı ihaleyle, 2011 yılının Eylül ayında yap-işlet-devret modeliyle projeye başlandı. Ancak daha sonra tüneller, kamu kaynaklarıyla yapıldı. Projedeki 4 bin 70 metre uzunluğundaki iki tünel ile 2 bin 530 metrelik bağlantı yolları tamamlandı. Projenin bitirilmesiyle Sabuncubeli'ndeki yüzde 9,5 olan eğim, tüneller sayesinde yüzde 1,5'e inerken, 14 viraj da ortadan kalktı. 9 Eylül 2017 tarihinde iki ucu birleştirilen tüneller, son düzenlemelerin yapılmasının ardından 11 Haziran 2018 tarihinde, Başbakan Binali Yıldırım tarafından kullanıma açıldı. Başbakan Binali Yıldırım, 1957 model Plymouth Savoy marka gümüş renkli klasik otomobilin direksiyonuna geçti ve tüneli ilk geçen kişi oldu.

600 BİN ARAÇ GEÇTİ

Açılış töreninden sonra hizmete alınan tünellere sürücüler yoğun ilgi gösterdi. Ramazan Bayramı'nın hemen öncesinde hizmete girmesinin de etkisiyle, tünellerden 15 günlük süre içerisinde toplam 600 bin araç geçti. Her geçen gün de tünellerin kullanımının arttığı açıklandı.

HIZ SINIRI KONUSUNDA SÜRÜCÜLERE MÜJDE

Bu arada, tünellerin açılışından sonra, proje aşamasında planlandığı şekliyle tünel içindeki hız sınırı saatte 70 kilometre olarak belirlendi. Bu durum karşısında sürücülerden gelen öneri ve eleştirilerden sonra Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri de bu konuda çalışma başlattı. Önümüzdeki günlerde, hız sınırının yükseltileceği öğrenildi. Bu arada sürücülere bir de uyarı yapıldı. Diğer tünellerde olduğu gibi bu tünellerde de hız sınırlamasına uymayan sürücülere cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.



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