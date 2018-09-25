Sabiha Gökçen ile Workinton işbirliği büyüyerek devam ediyor



ANIL UÇAN/İSTANBUL()-Türkiye’deki havalimanlarında sadece İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bulunan coworking alanı Workinton’a ilgi her geçen gün artıyor.

Türkiye’de havalimanında bulunan ilk coworking alanı olan Workinton Sabiha Gökçen, kısa süre içinde çok seyahat eden, trafik karmaşasından uzak kalmak ve zamanı iyi değerlendirmek isteyen kurumsal firma çalışanlarının ideal çalışma alanı olmaya devam ediyor. Söz konusu alan aynı zamanda da terminal içindeki şirketlerin toplantılarını rahat ve prestijli bir ortamda gerçekleştirmelerine de imkan sağlıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında açılan Workinton Sabiha Gökçen’e ilgi her geçen gün artıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın kara tarafında iç hatlar ve dış hatların tam ortasında yer alan coworking alanı 500 m2 alan üzerinde, 3 toplantı odası ve 70 kişilik coworking alanına sahip.

“DÜNYADA İLK KEZ SABİHA GÖKÇEN’DE”

Sabiha Gökçen Havalimanı olarak birçok ilki gerçekleştiklerini belirten ISG Ticari İşler Direktörü Yücel Ecer,” Sabiha Gökçen Havalimanı yönetimi olarak ana hedeflerimizden bir tanesi gerek ticari çeşitliliği gerekse havalimanını kullanan misafirlerimiz için hizmet çeşitliliğini artırmaktır. Bu kapsamda bir takım arayışlar içerisindeydik. Workinton bunlardan bir tanesi oldu bizim için. Burası gerek iş insanlarına ve iş hayatının profesyonellerine sağladığı hizmetler açısından önemli bir platform. Biz de bunu Workinton ile beraber değerlendirmek istedik. Havalimanımızı kullanan iş insanlarını ve iş hayatının profesyonelleri Workinton sayesinde havalimanımızı tanımış oluyorlar. Biz de havalimanımızı tanıtmış oluyoruz. Bu çalışma alanı açılalı kısa bir süre olmasına rağmen çok iyi geri dönüşler aldık. Bu anlamda gerek yazılı gerekse sözlü olarak olumlu geri dönüşler oldu. Bir çok uygulamanın ilklerini gerçekleştiren Sabiha Gökçen Havalimanı, Workinton ile birlikte bu hizmeti dünya havalimanları arasında ilk defa Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleştirmektedir. Biz Workinton’u iç hatlar ve dış hatlar terminallerini arasında 500 m2 bir alan içerisine konuşlandırdık. Buranın içerisinde toplantı alanları ve çalışma ofisleri var. Görünebilirlik açısından hem dış hatlar hem de iç hatlar yolcuları tarafından kolayca erişebilecekler bir konumda” dedi.



“DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK”

Havalimanı konseptinin dünyada bir örneği olmadığını ve kendilerinin denemek istediğini belirten Workinton CEO’su Pınar Massena, "Workinton, coworking işinin Türkiye’de ki ilk örneklerinden. Bu iş dünyada çok büyük bir hızla büyüyor. Özellikle gayrimenkul sektöründe böyle alanlar hızla paylaşımlı ofis içeriği ile dolmaya başladı. Aslında havalimanı çok yeni bir konsept. Hatta dünyada bir ilk. Biz örneğini bulamıyoruz. Bu noktada Sabiha Gökçen Havalimanı ihtiyaç duyduğu için bizimle iletişime geçtiler. “Nasıl böyle bir şey yapabiliriz?” diye. Bu da zaten bizim işimiz. Hem paylaşımlı ofis, hem de toplantı alanlarının işletilmesi. Havalimanları için çok önemli bir ihtiyaç olduğunu biz de gördük. Çok farklı bir konsept. Bu konseptin örneği yok. Biz bunu denemek istedik. Çok mutluyuz” dedi.



“KARA TARAFINDA OLMAYI TERCİH EDİYORUZ”

Workinton CEO’su Pınar Massena,” Şu an için salonlarımızı geliştirmeyi planlıyoruz. Talep arttıkça daha da gelişeceğini düşünüyor. Biz özellikle kara tarafındayız. Burada olmayı tercih ediyoruz. Özellikle toplantı için buraya gelenler, uçaktan gelip burada toplantılarını çözümleyip tekrar uçağa binip dönmek gibi bir konsept aslında. Yenilikçi ve işleri kolaylaştıran bir düzen. Kara tarafında olmayı tercih ediyoruz. Burada ki duruma göre Sabiha Gökçen yönetiminin buraya gördüğü ilgi ve gelişime göre ilerleyebiliriz aslında” dedi.

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