Sabiha Gökçen Havalimanı’nı yaz tatilinde 10 milyon 725 bin yolcu kullandı

ANIL UÇAN/İSTANBUL,()-İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yaz tatili döneminde 10 milyon 725 bin yolcuya ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nı eğitim ve öğretim yılının kapandığı 8 Haziran ile okulların açıldığı 17 Eylül tarihleri arasını kapsayan yaz tatili döneminde 10 milyon 725 bin yolcu kullandı. Sabiha Gökçen'de okulların kapalı olduğu Haziran ayında 2 milyon 290 bin, Temmuz ayında 3 milyon 321 bin, Ağustos ayında 3 milyon 320 bin ve okulların açıldığı 17 Eylül tarihine kadar da 1 milyon 792 bin yolcu rakamına ulaşıldı. Yaz tatili boyunca 6 milyon 435 bin yolcu iç hatları, 4 milyon 290 bin yolcu ise dış hatları kullandı.

TEMMUZ AYINDA 3 KEZ YOLCU REKORU KIRILDI

Öte yandan, İstanbul Sabiha Gökçen’de Temmuz ayı boyunca 3 kez günlük yolcu rekoru kırılırken 23 Temmuz’da 120 bin günlük yolcu barajı geçildi. Ayrıca Temmuz ayı boyunca havalimanını kullanan 3 milyon 320 bin 921 yolcu rakamı ise aylık bazda yolcu rekoru olarak tarihe geçti.

(FOTOĞRAFLI)