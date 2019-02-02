Sabiha Gökçen Havalimanı web sitesini yeniledi

ANIL UÇAN/İSTANBUL() - Sabiha Gökçen Havalimanı'nın resmi web sitesi yenilenen ara yüzü ile hizmete açıldı.Web sitesi 'İstanbul'un Şehir Havalimanı' konseptiyle yolcularına daha iyi hizmet vermek, rekabette öncü olmak ve sürekli yenilenen internet teknolojilerine uyum sağlamak adına yolcularının beklentisi doğrultusunda yenilendi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı resmi web sitesini yeniledi. Sabihagokcen.aero adresinde bulunan yeni web sitesi, 'İstanbul'un Şehir Havalimanı' konseptiyle yolcularına daha iyi hizmet vermek, rekabette öncü olmak ve sürekli yenilenen internet teknolojilerine uyum sağlamak adına yolcularının beklentisi doğrultusunda yenilendi.

Yenilenmenin ardından yeni ara yüzde, yolcu rehberi, uçuştan önce dikkat edilecek hususlar, uçuş bilgi ekranları, Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşım ve misafirlere verilen hizmetler bölümleri yer alırken, yeni web sitesinde konforlu seyahat için her detay misafirlerin hızlı bir şekilde erişebilmesine uygun bir içeriğe kavuştu.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın terminal işletmecisi İSG’nin Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, bir havalimanının en önemli iletişim kanallarından birinin web sitesi olduğunu belirterk, şunları söyledi:

“Web sitemizi yenilemek için uzun zamandır alt yapı çalışmalarına devam ediyorduk. 1 Ocak itibariyle test yayınına başladık. 1 Şubat tarihinden bu yana da sitemizi yenilenmiş haliyle yayına aldık. Artık misafirlerimiz uçuş bilgilerinden otopark fiyatlarına, havalimanına ulaşımdan kurumsal bilgilere kadar tüm içeriğe web sitemiz üzerinden ulaşabilecekler. Amacımız, sadece terminal içinde değil dijital ortamda da misafirlerimize keyifli bir deneyim yaşatmak.