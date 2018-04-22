Sabiha Gökçen'de ikinci pistin yüzde 28'i tamamlandı

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pistinin yüzde 28'inin tamamlandığını açıkladı.

Funda Ocak, yaptığı açıklamada, "Hava Trafik Yönetimi ve havalimanı işletmeciliğinde bir dünya markası haline gelen DHMİ, bunun yanı sıra MEGA projeleri başarıyla hayata geçiren önemli bir yatırımcı kuruluş oldu. Bu alandaki bilgi ve becerimizi, talep eden ulusal ve uluslararası kuruluşlarla paylaşmayı sürdüreceğiz" dedi.

İKİNCİ PİSTİN YÜZDE 28'İ TAMAMLANDI

Funda Ocak resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birinci Etap işlerimiz ikinci pistin yapılacağı yerdeki mevcut doğalgaz ve enerji nakil hatlarının deplasesi, yol bağlantılarının tünel içine alınması, ilave çevre güvelik tel örgüsü ve yollarından oluşuyor. İş bugün itibariyle yüzde 92 seviyelerine ulaşmış durumda. İkinci etap işlerimiz ise birinci etaptaki çalışmaların belli bir seviyeye ulaşmasının ardından ihale edildi. İkinci etap projesi, havalimanı uçuş trafiğini son derece rahatlatacak olan tam bağımsız 3 bin 500 metre uzunluğunda paralel bir pist, ilave paralel taksiyolları, apron, PAT sahalarının yanında yeni bir hava trafik kontrol kulesi, itfaiye binası, teknik bina gibi üst yapı işlerinden oluşuyor. Bugün gerçekleşme oranı yüzde 28 seviyelerine ulaşan işler hızlı bir şekilde devam ediyor" ifadelerinde bulundu,

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