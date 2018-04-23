Sabiha Gökçen'de 23 Nisan coşkusu

Anıl UÇAN/İSTANBUL()-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda coşkuyla kutlandı.

Türkiye'nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı kullanan çocuk yolculara Türk Bayrağı ve 23 Nisan kitabı hediye edildi. Havalimanının gidiş katında yapılan bando gösterisi ise yolcular tarafından büyük beğeni topladı. Bando ekibiyle bol bol hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar havalimanından mutlu ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)