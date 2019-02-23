Rüya’nın tedavisi için Küba umudu

İZMİR'de yaşayan Rüya Ertaş'ın (8) beyninde geçtiğimiz yıl kötü huylu bir tümör olduğu tespit edildi. Ameliyat edilen Rüya'nın tümörü, bulunduğu yerin riskli olması nedeniyle tam olarak temizlenemedi. 8 ay yaşayabileceği söylenen Rüya'nın ailesi Küba'daki bir hastanede tedavi umudu olduğunu, 300 bin TL'ye ihtiyaçları bulunduğunu belirterek, yardım beklediklerini söyledi. Küçük Rüya ise 'Yaşamak istiyorum' dedi.Ev kadını Zirve Ertaş (30) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZENERJİ'de çalışan Ayhan Ertaş'ın (34) kızı Rüya geçtiğimiz yıl baş ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti ile hastaneye götürüldü. Önce İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Rüya Ertaş'a, tanı koyulamadı. Ardından Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ertaş'ın kafatasının arkasında bir cisim olduğu anlaşıldı. Rüya Ertaş, buradan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Bölümü'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda doktorlar küçük kızın beyincik kısmında tümör olduğunu belirledi. Küçük kız, 4 santimlik kötü huylu tümörün alınması için ameliyat edildi ancak istenen sonuç elde edilemedi.Ayhan Ertaş, 7 Temmuz 2018'de ameliyat olan Rüya'nın beyinciğinden 4 santimetre büyüklüğünde kötü huylu bir tümör çıktığını ancak yapılan ameliyata rağmen beyin sapına yapışan tümörün tamamının alınamadığını söyledi. Ertaş, "Kızımın 8 saat süren ameliyatın ardından, kafasında şişme oldu. Bu nedenle ikinci bir ameliyat geçirmek zorunda kaldı. Kafasındaki sıvıyı alıp mide boşluğuna göndermek için kızımın başına pompa diye bildiğimiz şant takıldı. Ameliyattan sonra bir ay ışın tedavisi gördü" dedi.'TEK UMUDUMUZ KÜBA'Baba Ayhan Ertaş, doktorların tüm tedavilere rağmen Rüya'nın 8 ay ömrünün kaldığını söylediğini belirterek, "Böyle söyleyince biz de kemoterapiye kızımızı götürmekten vazgeçtik. Çeşitli araştırmalar yaptık ama hastanelerden benzer yanıtları aldık" diye konuştu.Ertaş Ailesi, tüm bu gelişmelerin ardından umudunu Küba'ya bağladı. Rüya'nın raporlarını bir acente aracılığıyla Küba'daki bir hastaneye gönderen Ertaş Ailesi'ne buradan umutlu yanıt geldi. Hastane özel bir tedavi ile umut olduğunu söyledi. Aile yaklaşık 300 bin TL tutan masraflar nedeniyle Küba'ya gidemediklerini ve yardım beklediklerini söyledi.YARDIM KAMPANYASI BAŞLATMAK İSTİYORLARBornova'da oturan Ertaş Ailesi, yardım kampanyası başlatmak için İzmir Valiliği'ne başvuruda bulunduklarını belirtti. Baba Ayhan Ertaş, "Küba'da bir hastane bir ay süreyle çocuğumuzu tedaviye kabul etti. Tümörün aynı seviye kalacağını, büyüme göstermeyeceğini söylediler" diye konuştu. Kendilerine tedavi masrafları için gönderilen listedeki fiyatların, 60 gün boyunca geçerli olduğunu belirten Ayhan Ertaş, "Çocuğumun vakti yok. Tek umudum Küba. Herkesten destek bekliyorum. Gecemiz gündüzümüz belli değil. Yaşayıp yaşamadığımız belli değil. Yatıp kalkıp çocuğumuzu Küba'ya nasıl götürebiliriz, bunu düşünüyoruz. Elden de bir şey gelmiyor. Çocuğumun tedavisi için kredi çekmiştim, bugüne kadar zorlukla gelebildik. Ama artık borçlarımı da ödeyemez hale geldim. Sadece çocuğumun sağlık giderleri için, Küba'daki tedavisi için maddi destek bekliyorum. Herkes elini vicdanına koysun. 8 yaşında bir çocuk, herkesin evladı var" diye konuştu.'YAŞAMAK İSTİYORUM'Rüya'nın annesi Zirve Ertaş ise, "Temmuz ayından bu yana yaşadıklarımızı kelimelerle anlatmak mümkün değil. Tek umudumuz Küba. Doktorlar bu hastalığın kesin tedavisinin olmadığını söylüyor. Ama beyincikteki tümörün büyümesini engelleyebileceklerini de bize ilettiler. Ona bir şey olacak diye çok korkuyoruz. Uyku uyuyamıyoruz. Çok zor. Yaşadıklarımız anlatılmaz. Kızım ameliyat olduktan sonra denge sorunu yaşamaya başladı. Bizim yardımımızla ayakta durabiliyor, ihtiyaçlarını giderebiliyor."Yaşamak istediğini söyleyen Rüya ise 4 aylık kardeşi Kumsal ile vakit geçiriyor. Onu kucağına alarak sarılan, öpen Rüya'nın mutluluğu da Ertaş Ailesi'nin tek moral kaynağı oluyor.

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