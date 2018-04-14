Rusya'ya Salihli'den domates ihracatı

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), ()- MANİSA'nın Salihli ilçesinden 2 firma, yasağın kalkmasının ardından Rusya'ya domates ihracatına başladı.

Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi'nin, domates ihracatıyla ilgili bazı kısıtlamaları kaldırmasının ardından Salihli'deki 2 firma ihracata tekrar başladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Salihli İlçe Müdürü Ali Demir, "Rusya Federasyonu'na domates ihracatı konusunda Bakanlığımız ve Rusya Federasyonu Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi yetkililerince daha önce, Lider Gıda ve Bostan Tarım'a ait ilçemizdeki domates seralarında yapılan denetimlerin ardından, iki seraya Türkiye Cumhuriyeti'nden Rusya Federasyonu'na domates ihracatına izni verilmiş olup, Müdürlüğümüz inspektörlerince kontrol ve denetimleri yapılan domateslerin Rusya Federasyonu'na ihracatları başlamıştır. İhracat başta Salihli olmak üzere, tüm ülkemize hayırlı olsun" dedi.

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