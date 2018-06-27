Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Uluslararası Rusya- Türkiye Dostluk Günleri Festivali başladı.

Moskova'da geçen yıl 7'nci Uluslararası Rus Kültür Kökler Festivali adıyla düzenlenen festival bu yıl Manavgat'ta Rusya- Türkiye Dostluk Günleri şeklinde yapıldı. Manavgat Belediyesi, Rus Sivil Gelişmeler Merkezi ve Rus Yurttaşların Koordinasyon Konseyi'nin işbirliğinde Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Öz ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Başkonsolos Oleg Rogoza, Rusya Federasyonu Büyükelçisi Aleksei Erkhov'un mesajını okudu.

Manavgat Belediye Başkan yardımcısı Aydın Öz de festivali düzenlemekten memnun olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu dinletisi ve Özel Çocuk Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi izlendi. Açılışta ayrıca Rus devlet sanatçısı Lüdmila Safonova, opera sanatçısı ve yönetmen Aleksandr Prohorov, Nina Penner- Baranova, Güney Osetya'dan opera sanatçısı Amaga Gotti'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı sahne aldı.

Konserler, 'Kültür ve Turizm Alanlarında Rusya- Türkiye Beraberliği' yuvarlak masa toplantısı, vokal yarışmaları, dünyanın farklı dillerinde şarkı söyleyen katılımcıların konserleri ve gala konserinin gerçekleştirileceği festival 1 Temmuz'da sona erecek.

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