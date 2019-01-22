ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait PM-56 borda numaralı Rus savaş gemisi 'Andreevsky', Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden bugün saat 13.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait PM-56 borda numaralı Rus savaş gemisi 'Andreevsky', saat 15.00 sıralarında boğazın manevra yapılması noktası en güç olan Nara Burnu'na döndü. Saat 15.20 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi Akdeniz'e doğru yol aldı.

Güvertesinde can yelekli askerlerin bulunduğu savaş gemisinin boğazdan geçişine, sahil güvenlik botu eşlik etti.



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