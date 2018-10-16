Rus saadet zinciri yöneticilerine 486'şar yıl istendi

Yüksel KOÇ / İstanbul,()

TİTAN sistemiyle örgütlenen Rus saadet zinciri MMM'nin Türkiye'de faaliyet gösteren yapısına yönelik başlatılan soruşturma tamamlandı. 7'si tutuklu 30 kişi hakkında dava açıldı. Örgüt lideri olduğu iddia edilen 9 kişi için 486'şar yıl, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 21 kişi için de 3'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Rusya'da titan saadet zinciri olarak faaliyet gösteren MMM'nin Türkiye yapılanması olan Turkey-mmm.net'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 7'si tutuklu 30 kişi hakkında dava açıldı.

İddianamede 30 şüpheliden 9'unun örgütün lideri olduğu, 21'inin de üyesi olduğu belirtildi. Katılımcıların bir miktar para veya mal karşılığında ve başka katılımcılar bulmaları koşuluyla internet üzerinden sisteme dahil olduğu belirtilen iddianamede, "Gerçekçi olmayan veya gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisine dayalı olarak tanımlanan 'piramit' satış sisteminin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile yasaklandığı bilgisine yer verildi.

KOLAY PARA KAZANMAYI HEDEFLİYORLAR

Şüphelilerin kolay para kazandırması gayesiyle hiçbir ticari faaliyette girmeden, kolay para kazanma heveslisi vatandaşlardan para toplamak amacıyla bir araya geldikleri belirtilen iddianamede, şüphelilerin önceleri güven vermek maksadıyla bir miktar kar payı dağıttıkları, bu suretle katılımcıları sisteme dahil ettikten sonra para yatıran kişilerin hesaplarına el koydukları iddia edildi.

24 YIL ÖNCE RUSYA'DA KURULMUŞ

MMM adlı sistemin Sergey Mavrodi tarafından 1994 yılında Rusya'da kurulduğu, kurulduktan sonra 6 ay içinde 20 milyon kişinin sisteme dahil olduğu ve yatırım tutarının da ülkenin cirosunun üçte biri kadar büyüdüğü, 2011 yılında da internet üzerinden çok sayıda ülkede katılımcıya ulaştığı kaydedilen iddianamede, sistemin çökmesi sonucu da Sergey Mavrodi hakkında hapis cezasının verildiği anlatıldı.

ÖRGÜT LİDERİ 'LEYLA' KOD ADLI ELVİRA EGOVORA

Sistem içinde katılımcıların yardım adı altında para transferi yaptıkları, sistem içinde para birimine 'Mavro' adının verildiği belirtilen iddianamede, suç örgütünün liderinin "Leyla" kod adını kullanan Elvira Egevora'nın Rus uyruklu olduğu, gerçek kimliğini de diğer örgüt üyelerinin bilmediği kaydedilen iddianamede, Elvira Egovora'nın örgüt üyeleri ile fiziki ortamda bir araya gelmediği belirtildi.

9 KİŞİYE 486'ŞAR YIL İSTENDİ

Örgütün Türkiye yöneticisinin Yiğit Çilingir olduğu savunulan iddianamede, Uğur Zaman, Bekir Aydın, Sinasi Aslan, Sinan Kızılaslan, Derşah Nar, Bilal Çığtay ve Halil İbrahim Küçük'ün örgüt yöneticileri oldukları, kalan 21 şüphelinin de örgüt üyesi oldukları belirtilen iddianamede, örgüt yöneticilerinin örgüt lideri Elvira Egorova ile irtibatlı kişiler oldukları kaydedildi.

İddianamede, örgüt yöneticileri için, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık" suçundan 146'şar yıldan 486'şar yıla, 21 şüphelinin de, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.







