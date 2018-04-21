Rus Daria, internetten kurs alıp bağlama çalmayı öğrendi

TÜRKİYE'de 2010 yılında gittiği Fatih Kısaparmak'ın konserinde dinlediği bağlamayı çalmayı öğrenmeye karar veren Rusya vatandaşı Daria Teplova (33), sosyal medyadan tesadüfen tanıştığı Bartınlı müzisyen İlhan Ergül'den internet üzerinden 21 gün ders aldı. Türkçeyi de öğrenerek, ülkesinde konserlerde bağlama çalıp, türküler söyleyen Teplova, "Ben Türkiye ve bağlama aşığıyım" dedi.Küçük yaşlarda ailesiyle birlikte Antalya'ya gelen, sonraki yıllarda da Türkiye'yi ziyaret eden Daria Teplova, 2010 yıllında Fatih Kısaparmak konserinde ilk kez dinlediği bağlama çalmayı öğrenmeye karar verdi. Moskova Devlet ve Kültür ve Sanat Üniversitesi'nden mezun olan Daria Teplova, 2014 yılında sosyal medyadan tesadüfen Bartınlı müzisyen İlhan Ergül ile tanıştı. Daria Teplova, Ergül'den internet üzerinden 21 gün boyunca günde 3-4 saatlik derslerle bağlama çalmayı öğrendi. Ardından Türkçeyi de öğrenen Teplova, ülkesinde çeşitli konserlerde bağlama çalarak, Türk kültürünü tanıttı. Teplova, Kızılordu korosunda da türkü söyledi.Repertuarında 'Sarı Gelin', 'Sevdan Olmasa', 'Yaylalar' gibi eserler olan Teplova, Türk yöresel kıyafetiyle Kızılordu Korosu'nda 'Çanakkale Türküsü' nü çaldı. Kendisine koro da çok sesli eşlik etti. Aynı zamanda Moskova Sosyal Bilimler Üniversitesi Türk Dili Bölümü Konferans Salonu'nda da konser verdi.Daria Teplova, tatilini geçirmek için Bartın'a geldi. Kendisine bağlama çalmayı öğreten Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapım ve İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümü mezunu İlhan Ergül'ün evine misafir olan Teplova, boş zamanlarında bağlama çalarak, kendini geliştirmeyi sürdürüyor.'BAĞLAMA AŞIĞIYIM'Bağlamayı çok sevdiğini belirten Daria Teplova, "Çocukluk zamanımda ailem ile birlikte Antalya'ya tatile gelmiştim. O zamanlarda Türkiye'ye hayran kalmıştım. Müzikle hep iç içe oldum. Ve sürekli dünyada çalınan enstrümanlarla ilgili merakım vardı. 2010 yılında Fatih Kısaparmak'ın konserinde bağlamayı dinledim. Bunu öğrenmeyelim dedim. Bundan 4 yıl sonra sosyal medya üzerinden İlhan Ergül hocamla tanıştım. Kendisine bağlamayı öğrenmek istediğimi belirttim. Yine sosyal medya üzerinde bağlamayı öğrendim. Şimdi Rusya'da çeşitli konserlerde bağlama çalıp, türküler söylüyorum. Ben Türkiye ve bağlama aşığıyım" dedi.'ELÇİMİZ OLDU'İlhan Ergül, Teplova ile sosyal medya üzerinden tesadüfen tanıştıklarını belirterek, "Kendisine bağlama kursu verdim. Çok kısa zamanda bağlama çalmayı öğrendi. Zaten müzik altyapısı olan Teplova, kısa sürede bağlamaya adapte oldu. Ve ülkemizi Rusya'da temsil ederek çeşitli konserlerde bizim elçimiz oldu. Bu noktadan hareketle iki ülke arasındaki sıcak ilişkinin de kuvvetlenmesine katkı sağlıyor" diye konuştu.

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