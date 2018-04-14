Rum Sözcü: Suriye operasyonu Kıbrıs’ın güvenliğini etkilemedi

RUM Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Kıbrıs’taki İngiliz üssündün Suriye’ye gerçekleşen hava harekatında, uçuş güvenliğini tehlikeye atacak bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi. Prodromu, “Tam güvenlik koşulları ülkemizde var” dedi.

Kıbrıs Ağrotur üssünden kalkan Tornado jetlerinin Suriye’ye yönelik harekatını değerlendiren Rum Sözcü Prodromu, saldırı öncesi bilgilendirilmediklerini belirterek, uçuş gücenliğini tehlikeye atacak bir durum ile karşılaşılmadığını, hava koridorlarının operasyondan etkilenmediğini söyledi. Rum Sözcü Prodromu, sorunların askeri değil barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini de belirtti.

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