Romanların tapu sevinci

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde Roman vatandaşların yoğunlukta olduğu Mescit Mahallesi'nde, Belediye ve Hazine arazisine ev yaparak oturan ailelere Uzunköprü Belediyesi tarafından tapuları dağıtıldı. Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, "Belediye Meclisi olarak aldığımız kararlarla tapu tahsis belgelerinin tapu senedine dönüşmesi için gerekli işlemleri başlattık. İlk etapta 50 arkadaşımızın tapusu hazırlandı ve 30 yıllık sıkıntıyı ortadan kaldırdık" dedi.

Uzunköprü Belediyesi, Roman vatandaşların yoğunlukta olduğu Mescit Mahallesi'nde Belediye ve Hazine arazilerine ev yaparak tapusuz oturan kişilere 8 yıl önce dava açtı. Önce Hazine arazilerini bünyesine alan Belediye, ardından ev sahiplerini belirleyip tapu işlemlerine başladı. Belediye Meclisi kararıyla tapu tahsis belgeleri, tapu senedine dönüştürülerek 30 yıldır tapusuz olan 50 ev sahibine tapuları verildi.

Mescit Mahallesi'nde düzenlenen tapu dağıtım programına CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, Roman derneklerinin başkanları ve ev sahipleri katıldı. CHP Milletvekili Purçu, toplantıda yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı İşbilen'in örnek projeye imza attığını ifade ederek, "17 yıldır bu ülkede hükümet yol yaptı, asfalt yaptı, köprü yaptı. Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen'in yaptığını yapmadı, Romanlara tapu vermedi, ev vermedi. Hatta evlerini yıktı. Sulukule'de Romanların evlerini yıktı. Romanlar bu ülkenin en onurlu, şerefli insanlarıdır. Vatanına en bağlı insanlardır, canını, malını vermeye hazır askeridir. Cefasını çeker, yoksulluğunu çeker, acısını çeker ama devletine başkaldırmaz. Devletinin, milletinin yanındadır. Romanlar öyle de güzel ve merttir. Türkiye'nin her yerinde tapu çalışmaları devam ediyor. Büyükçekmece'de yakında dağıtacağız, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, İzmir'de ve Kırklareli'nde dağıtacağız. Romanların sıkıntısına biz de ilaç olmaya çalışacağız" dedi.

Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen ise 30 yıldır süren tapu sıkıntısını giderdikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Uzun süren hukuki davaların ardından tapusu olmayan ev sahiplerine tapuları dağıtmaya başladıklarını anlatan Başkan İşbilen, "Bu hikaye Uzunköprü'de 30 yıl önce başladı. Belediye tarafından ikamet ettikleri gecekondu kanunu gereği kendilerine tapu tahsis belgesi verilmiş olan vatandaşlara 8 yıl önce ant içtik, yemin ettik, 'Bu insanlarımıza tapularını vereceğiz' dedik. Kamulaştırma davaları açtık, Belediye Meclisi olarak aldığımız kararlarla tapu tahsis belgelerini, tapu senedine dönüşmesi için gerekli işlemleri başlattık. İlk etapta 50 arkadaşımızın tapusu hazırlandı. Bu sayı Uzunköprü Mescit Mahallesi'nde 134; bunun 22 tanesi arsa, 112 tanesi de ev. Bu uzun, ince bir yoldu esasında. Bu işte mahkeme Uzunköprü Belediyesi'ne 2 milyon lira ödenmesini gerektiğini söyledi. Biz hukuk mücadelemizi bırakmadık ve bu paranın ortadan kalkmasına yol açtık. Vatandaşlarımıza sadece yasada miktarlar 1200 lira kadar devlet İmar Barışı'ndan dolayı yatıracakları paralar söz konusu oldu" diye konuştu.

Oturduğu evin tapusunu aldığı için çok mutlu olduğunu belirten evli ve 2 çocuk babası Yaşar Kalaycı (38) ise "Oturduğumuz evin tapusu yoktu, bu mahallede bu sorun 30 yıldır vardı. Uzunköprü Belediyesi bize bu konuda büyük destek sağladı. Biz 17 sene kirada kaldık, çok zorluk çektik ama şimdi evimizin tapusunu aldık. Evliyim, 2 çocuk sahibiyim artık bir evimiz var. Çok sevinçliyiz" ifadelerini kullandı.



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