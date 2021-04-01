Rojin Ne Demek? Rojin İsminin Kökeni Neresidir?

Anlamı ve kökeni merak edilen isimler arasında bulunan Rojin isminin anlamını taşıdığı özellikleri ve Kuran-ı Kerim’de geçip geçmediğini sizler için yazdık. Rojin isminin anlamı nedir? İşte araştırılan isimler arasında yer alan Rojin’in anlamı ve merak edilenleri…

Rojin ismine Türkiye’de 16 binden fazla kişi sahiptir. Ancak bu ismin tercih edilme oranı son yıllarda azalma göstermektedir. Önceki yıllarda günümüze kıyasla daha fazla tercih edilen Rojin ismi güzel telaffuzu ile beğenilen isimler arasında yer almıştır. Türkiye’de 16 binden daha fazla kadının kullandığı ve kullanılan isimler arasındaki sıralaması 828 olan Rojin isminin kadın isimleri arasındaki kullanım sırası ile 428’dir. Peki beğenilerek kullanılan Rojin isminin anlamı ne demektir? İşte son zamanlarda gündeme gelen ismin anlamı ve kökeni ile ilgili detaylı bilgiler…

Rojin isminin kökeninin Kürtçe olduğu öğrenilen bilgiler arasında yer almıştır. Bunun yanı sıra son günlerde merak edilen isimler arasında yer alan Rojin’in iki farklı anlama geldiği öğrenilmiştir. Kürtçe bir kız ismi olan Rojin’in ilk anlamı gün ışığıdır. Beğenilerek kullanılan Rojin adının ikinci anlamının ise sahip olmak manasına geldiği bilinmektedir. Günümüze oranla eski tarihlerde daha çok tercih edilen isimler arasında yer alan Rojin’in Kuran-ı Kerim’de geçip geçmediği de kız bebeklerine bu ismi vermek isteyen anne babalar tarafından merak konusu olmuştur. Edinilen son bilgilere köre Kürtçe asıllı bir isim olduğu öğrenilen Rojin’in Kuran-ı Kerim’de yer almadığı ifade edilmiştir. Kuran-ı Kerim’de yazılı olmadığı öğrenilen Rojin’in kullanılması ise caiz değildir. Taşıdığı iki anlam sebebi ile kullanılması caiz olan isim, kız bebeklerine isim arayışında olan aileler tarafından araştırma konusu olmuştur.

Bu ismin taşıdığı özelliklere bakıldığında ise Rojin ismine sahip olan kadınların en belirgin özelliklerinin sinirli oldukları ifade edilmiştir. Sevmedikleri insanlara karşı hırpalayıcı davranışlarda bulunan bu kadınlar kariyer hayatlarında ise büyük başarılara imza atmaktadır. Hırslı yapıları ile de bilinen Rojin ismini taşıyan kadınlar mantıklı davranışları ile de dikkat çekmektedir.