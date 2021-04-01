Rojin Haspolat Kimdir Nereli? Ozan Tufan’ın Eşi Rojin Haspolat Kaç Yaşında?

Sevilen futbolcu, Ozan Tufan Rojin Haspolat ile evlendi. Çırağan Sarayı’nda dünyaevine giren çiftin nikah şahitleri Emre Belözoğlu ve Ali Koç oldu. Rojin Haspolat ile evlenen Ozan Tufan’a Fenerbahçe Kulübü hediye de getirdi. Kulübün hediyesinin 19.07 ayar alyans olduğu öğrenildi. Çırağan Sarayı’nda kariyer hayatına Fenerbahçe’de devam eden Ozan Tufan ile evlenen Rojin Haspolat’ın kim olduğu merak konusu oldu ve araştırılmaya başlandı. Peki Fenerbahçe’li futbolcu Ozan Tufan’ın eşi Rojin Haspolat kimdir? Rojin Haspolat kaç yaşındadır? İşte merak edilen konu hakkında detaylı bilgiler ve soruların yanıtları…

Rojin Haspolat, eşi Ozan Tufan’ın altyapısında yıldızlaştığı Bursa’da hayata gözlerini açmıştır. 14 Eylül 1996 tarihinde dünyaya gelen Haspolat 25 yaşındadır. Başak burcu olduğu öğrenilen Rojin Haspolat, lisans eğitimini ise Bilkent Üniversitesi’nde gerçekleştirmiştir. Bilkent Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi bölümünden mezun olan siyaset bilimci, daha sonra Bilgi Üniversitesi’nde de eğitim almıştır. Bilkent Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi bölümü ardından Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünü bitiren Rojin Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonları ile ilgilenmektedir.

Bugüne kadar eşi Ozan Tufan ile yardımseverlikleri ile dikkat çeken çift, bu davranışları ile takdir edilmiş ve beğeni toplamıştır. Rojin Haspolat, Ozan Tufan ile köy okullarına da yardımda bulunmuştur. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile adından söz ettiren ve güzelliği ile beğeni toplayan Haspolat, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum almaktadır. 31 Mart 2021 tarihinde Çırağan Sarayı’nda yapılan tören ile evlenen Tufan ve Haspolat çifti futbolseverlerden mutluluk mesajları almıştır.

Bir gün önce dünyaevine giren çiftin iki senedir beraber olduğu öğrenilmiştir. Rojin Haspolat ve Ozan Tufan nişanlandığı tarih ise 28 Eylül 2020’dir. Mutluluklar mesajları alan çiftin nişan kurdelesini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kesmiş ve törende sportif direktör Emre Belözoğlu da bulunmuştur.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021, 22:26