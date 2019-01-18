Rize’de sosyal alan için deniz dolduruluyor

Aytekin KALENDER/RİZE, () - KARADENİZ'in dik ve engebeli arazi yapısı nedeniyle yapılaşma sorunu yaşanan kenti Rize’de, deniz dolgusu yapılarak sosyal yaşam alanı oluşturuluyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) tarafından yürütülen proje kapsamında, deniz dolgusuyla kazanılacak 120 dönüm alan üzerine, restoran, gezi, yürüyüş ve yeşil alanların yanı sıra, eğitim alanlarının da yer alacağı sosyal yaşam alanları oluşturulacak.

Karadeniz'in dik ve engebeli arazi yapısı nedeniyle yapılaşma sorunu yaşanan kenti Rize’de, 1960'lı yılların ortalarında, dönemin belediye başkanı Ekrem Orhon tarafından deniz dolgusu başlatıldı. Büyük taşlarla doldurulan, arasına kum veya balçık gibi malzemelerle karışım yapılan 350 bin metrekarelik alan, deniz dolgu alanı olarak kullanılmaya başlandı. Denizi dolduran Ekrem Orhon da 'Denizi kara, karayı para yapan başkan' olarak anıldı. Şehir merkezinin yaklaşık üçte biri dolgu alanı üzerine kuruldu. Arazi sorunu nedeniyle günümüzde de deniz dolgusu yapılarak alan kazanılmaya çalışılıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından yürütülen proje kapsamında, deniz dolgusuyla kazanılacak 120 dönüm alan üzerine, restoran, gezi, yürüyüş ve yeşil alanlar, Su Ürünleri Fakültesi'nin eğitim alanlarının da yer alacağı sosyal yaşam alanları oluşturulacak. Projede, süren dolgu çalışmalarının yaz döneminde tamamlanıp, üst yapı düzenlemelerine geçilecek.

DOLGU ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Rize'nin coğrafi şartlarından kaynaklanan arazi sorunu olduğunu belirterek deniz dolgusu ile kazanılacak alanda sosyal alan oluşturacaklarını söyledi. Karaman, "Sahil alanında dolgu çalışmaları sona geldi. Bu dolgu sahası ile üniversitemiz arasındaki bağlantıyı sağlayabilmek için yol ihalesine çıktık. O ihaleyi de bir firma aldı, projesini çiziyor. Daha sonra ise dolgu alanında yapılacak olan üst yapıları oluşturacağız. Üniversite bünyesinde var alan birtakım birimlerimizin, akademik personelimizin ve öğrencilerimizin ihtiyaçları çerçevesinde bu alanı şekillendireceğiz" dedi.

DALIŞ EĞİTİM MERKEZİ ALANA TAŞINACAK

Bu alanda araştırma gemisi için liman yapılacağını da ifade eden Prof. Dr. Karaman, "Sualtı Teknolojileri Programımız için Dalış Eğitim Merkezi bu alanda yer alacak. Üniversite olarak biz Mersin balığı yetiştiriyoruz. Merkezimiz şu anda İyidere ilçesinin Sarayköy mevkiinde yer alıyor. Onu buraya taşıyacağız. Arazi sorunları dolayısıyla tam olarak oluşturamadığımız açık ve kapalı spor alanlarımız olacak. Yine kafeteryalar bu alanda olacak. Tamamen sosyal ve sportif amaçlı bir mekan olarak bu alanı kullanacağız. Rize'nin girişinde şehir ve üniversite bu proje ile güzel bir alana kavuşmuş olacak. Burası sonuçta üniversitenin bir alanı olacak ve bu nedenle birincil olarak öğrencilerin ve akademisyenlerin alanı olacak. Bunun yanında alanımız halka da açıktır. Bizim şimdiki alanlarımızdan da belli kurallara uyarak halkımız yararlanabiliyor. Vatandaşlarımız o alana da bizim şu anki kampüsümüze girdikleri şekilde istifade edebilecekler. Burası tamamiyle kapalı bir alan olmamasının yanınında bir belediye parkı da değildir. Belli kurallar neticesinde insanlar bu alandan istifade edebilecektir" diye konuştu.



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