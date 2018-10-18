Rize'de Kitap Günleri'ne yoğun ilgi

Aytekin KALENDER/RİZE, () - ÜNLÜ şair ve yazar Ahmet Selçuk İlkan, yoğun ilginin gösterildiği 'Rize Kitap Günleri'ne katıldı, bir araya geldiği hayranlarına şiir ziyafeti sundu.

Rize'de bu yıl ilki düzenlenen kitap fuarı açılışına Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, vali yardımcısı Abdullah Şen, Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, şair ve yazar Ahmet Selçuk İlkan, yazarlar, mülki idare amirleri, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, öğrenciler ve misafirler katıldı.

'RİZENİN ÇAYI İLE DEMLENMİŞ BİRİYİM'

'Rize Kitap Günleri'nde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren şair ve yazar Ahmet Selçuk İlkan, “Bu organizasyonu gerçekleştirenleri alkışlıyoruz. Hayatımızın hep önsüzünde insan vardır. Sonrasında kültürel zenginlikler gelir. Ekmeği evimize getiren de bir insan, beklenmedik bir sözle o ekmeği boğazımızda düğümleyen de bir insandır. Bize çiçekle, saygıyla, sevdayla koşan da insan ama arkamızı döndüğümüzde çelmeyi takan da arkadan hançerleyen de insan. Savaşları başlatan insan, bitiren de insan. Bir yerde acımasızca silahı çeken de insan, bir yerde o kurşunu bedenimizden çıkaran bizi hayata döndürmeye çalışan da insan. Öyleyse soruyorum? Hangimiz insan, hangisi insan. Bana sorarsanız insanlık doğupta yaşamak değil. Sadece bir beden taşımak değil. İnsansan, insanın kıymetini bil. Sen o zaman insansın. Yarına bir umut katabildinse, düşenin elinden tutabildinse, uyurken huzurla yatabildinse sen o zaman insansın. Hepimiz o insanlardan oluruz inşallah. Sizlerle bu güzel etkinlikte buluştuğum için mutluyum. 1’incisi olması dolayısıyla katılım çok iyi. Sayın Belediye Başkanımıza ve Valimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu etkinlik ömür boyu sürecek. En büyük temennim Rize’de yakılan bu ateşin ömür boyu sürmesi. Rize’nin çayı ile demlenmiş biriyim. İyi ki Rizeli dostlarım var. Rize’de olmaktan mutluyum kıvançlıyım.” dedi.



Ünlü şair ve yazar Ahmet Selçuk İlkan, konuşması ardından etkinlik alanında kendini dinlemeye gelen kalabalığa da şiir ziyafeti sundu. İzleyiciler zaman zaman İlkan'a eşlik etti.

KİTAPLARDA İNDİRİM

'Rize Kitap Günleri' ikinci gününde kitap severler tarafından büyük ilgi gördü. Her yaştan Rizeli kitapsever stantları gezerek, kitapları inceledi. Kitap Günleri’nde ayrıca bütün yayınevlerince alınan kararla kitaplarda yüzde 20 ile yüzde 50 arasında indirim yapacağını duyurdu.