Rıza Sarraf'ın ağabeyine eşinden 'mal paylaşımı' davası 

Hayati ARIGAN / İSTANBUL, () - RIZA Sarraf'ın ağabeyi Can Sarraf'a boşanma davası açan eşi Nesrin Sarraf, eşinin mallarını yurt dışına kaçırdığını ileri sürdü. Evlilik birliği içinde edinilmiş malların paylaşımını isteyen Nesrin Sarraf, 'Mal paylaşımı' davasında Can Sarraf'ın tüm mal varlığına tedbir konulmasını istedi.

10 MİLYON DOLAR TAZMİNAT İSTEDİ

İstanbul Aile Mahkemesi'ne Nesrin Sarraf'ın açtığı mal paylaşımı davasında çeşitli iddialarda bulundu.

Can Sarraf ile Nesrin Sarraf 2005'te evlendi. Çiftin evliliklerinden iki çocukları oldu. Eşinin kendisini birden fazla kadınla aldattığını ve maddi şiddet uyguladığını ileri süren Nesrin Sarraf geçtiğimiz 31 Temmuz'da İstanbul Aile Mahkemesi'ne 5 milyonu manevi 5 milyonu maddi olmak üzere 10 milyon dolar tazminat isteyerek boşanma davası açtı.

MADDİ ŞİDDET UYGULADI

Can Sarraf'ın kendisine 13 yıldır devam eden evliliği boyunca banka hesabı açtırmadığını belirten Nesrin Sarraf, "Nakit para vermedi. Otomobil almama izin vermedi. Eve temizlik için yardımcı bile aldırmadı" iddialarında bulundu.

Evliliklerinin ardından eşinin ticari faaliyetleri ve yargıya yansıyan davaları nedeniyle üç ayrı ülkede yaşamak zorunda kaldığını öne süren Nesrin Sarraf, "Evlendikten sonra Dubai'de yaşadık. İran'daki işleri nedeniyle buraya taşındık. Bir yıl sonra kara para aklama suçundan 11 gün tutuklu kaldı. Tahliye oluca İran'a dönmemek üzere ayrıldık" dedi.

'SİZ GİDİN BEN ARKANIZDAN GELİRİM' DEDİ

İlk hamilelik dönemini Dubai'de tek başına geçirdiğini belirten Nesrin Sarraf, eşinin İstanbul'a dönerek iş kurduğunu, 17 Aralık 2013'te eşinin geçirdiğini soruşturma nedeniyle korku ve kaygıya kapıldığını belirtti. Soruşturmanın ardından Can Sarraf'ın Türkiye'nin güvenli olmadığını söyleyerek, 'Siz gidin ben arkanızdan gelirim' diyerek kendisini zorla Dubai'ye gönderdiğini ileri sürdü.

KARİYER YAPAMADIM

Yaşadığı hayat nedeniyle eğitim ve kariyer yapmasına eşinin engel olduğunu ileri süren Nesrin Sarraf, ikinci bebeğini İstanbul'da dünyaya getirdikten sonra 12 gün sonra eşinin kendisini tekrar Dubai'ye zorla gönderdiğini belirtti.

Eşinden gördüğü maddi ve duygusal şiddetin sebebinin Can Sarraf'ın başka kadınlarla rahat yaşayabilme arzusu olduğunu iddia eden Nesrin Sarraf, eski sevgilisiyle ilişkisini devam eden kocasının sekreterine de ev tuttuğunu, İran'dan tek gecelik kadınlar getirdiğini ileri sürdü. Nesrin Sarraf eşinin farklı kadınlarla çekildiği fotoğrafları da mahkemeye delil olarak sundu.

MAL KAÇIRIP, ŞİRKETLERİN İÇİNİ BOŞALTTI

Boşanma davası açtıktan sonra Can Sarraf'ın kendisinden mal kaçırdığını, şirketlerin içini boşalttığını iddia eden Nesrin Sarraf, eşinin 17 Aralık 2013'te hakkında açılan soruşturmanın ardından ve kardeşi Rıza Sarraf'ın 2016'da Amerika'da tutuklandıktan sonra tüm mal varlığını yurt dışına kaçırdığını da iddia etti.

TÜM SERVETİNİ İSVİÇRE'DEKİ PARAVAN ŞİRKETE AKTARDI

Can Sarraf'ın 2016'da servetini kurduğu paravan şirket aracılığıyla yurt dışına kaçırdığını iddia eden Nesrin Sarraf, "Bu şirketin her ne kadar kurucusu ve yöneticisi farklı isimler olsa da şirket tamamen Can Sarraf'a aittir. Tüm servetini bu şirkete aktaran Can Sarraf'ın, bu şirket aracılığıyla İran'da yabancı yatırımcı olarak iki projesi mevcuttur" dedi.

30 YAKIN ŞİRKET, 20'DEN FAZLA BANKA HESABI

Nesrin Sarraf dilekçesinde eşinin Türkiye'de 16, Dubai'de 8 İran'da 2 şirketin bir kısmını kendi adına bir kısmını ise verdiği geniş vekaletnameler ile yakınları üzerine kurduğunu iddia etti. Ayrıca Can Sarraf'ın Türkiye'deki 21 banka hesabına yazı yazılarak hesaplarının sorgulanması mahkemeden istendi.

İHTİYATİ TEDBİR KONULSUN

Evlilik birliği içerisinde Can Sarraf'ın mal varlığına katkı yaptığını belirten Nesrin Sarraf, değer artış payı hakkı ile menkul ve gayrimenkullerin tasfiye edilerek yasal faiziyle kendisine ödenmesini istedi. Üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için de Can Sarraf'ın tüm mal varlığına ihtiyati tedbir konulmasını istendi.