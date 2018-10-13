Reyhanlı’da meyvecilik gelişiyor

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde çiftçiler meyveciliğe yöneldi, son 5 yılda meyve ağacı dikilen alan miktarı 10 bin dekara yükseldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal destek verilerek Reyhanlı ilçesinde sert çekirdekli meyve bahçeleri oluşturuldu. Hatay İli Tarım ve Kırsal Kalkınma Stratejik planı kapsamında yüzde 75 oranında fidan desteği sağlanarak oluşturulan kayısı, erik ve nektarin, şeftali gibi sert çekirdekli meyve bahçelerinden yüksek verim alınması, erken hasada gelmesi ve iyi bir fiyata satılması İlçede meyve yetiştiriciliğini cazip hale getirdi. Reyhanlı’daki 6 bin dönümlük TİGEM arazilerinin de bu çeşit ağaçlarla kapama bahçe yapılması ilçenin çehresini değiştirirken üreticilerin meyveciliğe yönelmesine neden oldu. 1 dekarda yaklaşık 67 ağaç bulunan bahçelerde erken dönemde kayısı 25 kilo nektarin ise 40 kilo ürün vermektedir.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Öcal, 5 yıl önce 3 bin dekar alanda başlayan meyveciliğin 10 bin dekar alana çıktığını ve her geçen gün ekim alanının arttığını söyledi. Nektarin, şeftali, kayısı, nar, üzüm gibi çok çeşitli meyve ağacı ekiminin yapıldığı ilçe genelinde çiftçilerin meyveciliğe olan ilgilerinin artmakta olduğunu belirten Öcal, meyvecilikteki fiyatların çiftçiyi memnun ettiğini bu nedenle de meyve bahçelerinin arttığını kaydetti. Öcal, artan meyveciliğe karşı ise budama ve aşı bilen insan ihtiyacının arttığını da söyledi.

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