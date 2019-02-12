Ressam Nusret Ural, düzenlenen sergiyle anıldı

ESKİŞEHİR'de 2003 yılında yaşamını yitiren ressam Nusret Ural, Eskişehir Sanat Derneği tarafından düzenlenen sergiyle anıldı.

Eskişehir Sanat Derneği'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Nusret Ural Sergisi, 65 sanatçının katılımıyla Eskişehir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açıldı. Açılışta, Nusret Ural Sanat Ödülleri'ni ressam Fatma Kırdemir ile Necdet Günar aldı. Eskişehir Sanat Derneği Başkanı Şehabeddin Tosuner, “Sanat derneklerinin asli görevlerinden birisi de sanatçılara yaşarken ve vefatlarından sonra da sahip çıkmak, onları tanıtmak ve gelecek kuşaklara taşımaktır. Eskişehir'de bunu bilinçli olarak gerçekleştiriyoruz. Nusret Ural, Eskişehir'de sanata büyük emekleri olmuş, kuşağının özelliklerini taşıyan önemli sanatçılarımızdandır" dedi. Sergi 21 Şubat tarihine kadar açık kalacak.

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