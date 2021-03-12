Renault Logo Değişikliğine Gitti! Yeni Renault Logosu Beğeniyle Karşılandı

Araç markaları arasında son yıllarda logo değiştirmek moda haline geldi. Büyük firmaların yaptığı değişikliklere kayıtsız kalmayan Renault, duyurduğu kararla birlikte logosunu yenileyeceğini belirtti. Fransa merkezli firma, ülkemizde de oldukça tercih edilen markalar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz dönemlerde Nissan, BMW, Toyota, Peugeot gibi markaların logolarını değiştirdiğini görmüştük. Renault markası da aldığı yeni kararla birlikte Renault 5 model aracında yeni logosunu kullanacağını duyurdu. Firmanın tasarım direktörü yaptığı açıklamayla birlikte dedikoduları resmen doğruladı. Direktör Gilles Vidal yaptığı açıklamada: ” Renault 5 modeli bizim için zorlu bir süreçti. Logo konusunda aldığımız olumlu geri dönüşler logo değişikliğinin hızlı ilerlemesini sağladı. Aldığımız tepkiler gerçekten motive ediciydi. ” ifadelerine yer verdi.

RENAULT YENİ LOGO BEĞENİLDİ

1925 yılında kullanılan tasarıma geri dönüldü. Renault uzun bir aranın ardından üç boyutlu tasarımdan vazgeçerek tekrar elmas kesimli iki boyutlu logosuna geçiş yapma kararı aldı. Elektrikli araçların giderek yaygınlaşması ve Renault'nun bu konuda yaptığı çalışmalar logo değişikliğinde etkili oldu. Renault 5 modeliyle birlikte markaya yeni bir tarz katacak yeni logo kullanıma sunulacak.

Firma tarafından yapılan açıklamaya göre yeni logo ilk olarak ZOE Model araçlarda uygulanacak. Diğer Renault modelleri için uygulamaların ise 2024 yılında biteceği belirtildi. 3 yıl sonra göreceğimiz tüm Renault araçlar yeni logoyla birlikte yollarda olacak.

2021 KAMPANYALARINI DUYURDU

Renault geçtiğimiz günlerde sıfır araç kampanyalarında da değişikliğe gitti. Yeni araç modelleri için cazip kampanyalar müşterilerin beğenisine sunuldu. Buna göre Yeni Megan Sedan'a sahip olmak isteyenler için aylık 2.500 TL taksitlerle araç sahibi olma imkanı veriliyor. Kredi kullanmak isteyen kişiler için ise 66 bin lira kredi %1,24 faiz oranıyla sunuluyor.

2020 model Megan Sedan modelleri için ise 183 bin liradan başlayan fiyatlar, 100 bin lira %0,99 faiz oranıyla kredi imkanı veriliyor.

Yeni Clio için 141.900 liradan başlayan fiyatlar, 100 bin lira %0,99 faiz oranı fırsatı sunulmuş durumda. Sizde hayalini kurduğunuz Renault araca sahip olmak için size en yakın showroomu ziyaret edebilirsiniz.