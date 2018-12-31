Reina katliamanında ölenler çiçeklerle anıldı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,()-REİNA'da gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler, kapatılan gece kulübünün önünde çiçeklerle anıldı.

Beşiktaş'ta bulunan eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesinde düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybederken 79 kişi de yaralandı. Terör saldırısında hayatını kaybedenler unutulmadı. Kapatılarak yıkımı yapılan eğlence merkezinin önüne saldırıda hayatını kaybedenlerin resimleri ve çiçekler bırakıldı.

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