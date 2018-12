Recep Konuk: Türk çiftçisinin kaybedebilecek yıllara tahammülü yok

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, ''Ülkemizin, milletimizin ve kurumlarımızın kaybedecek, boşa geçirecek zamanı yok, Konya Şeker olarak 2019’un kıymetinin idrakindeyiz. Türk çiftçisine 14 yılda 45 tesis ve bir marka kazandırdık. Çiftçiden aldığımız tarımsal ürün miktarını 1999’dan 2018’e 44 kat artırdık” dedi.

25. ve 26. dönem AK Parti Karaman Milletvekiliği görevinde de bulunan Recep Konuk, 2018 yılın muhasebesini yapıp, 2019 yılını daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Recep Konuk, “2019 ise yapacaklarımızdır, henüz kullanmadığımız, harcamadığımız, tüketmediğimiz, iyi veya kötü değerlendirmek elimizde olan bir çektir, bugün ve gelecektir. ’Zamanı öldürmek en pahalı harcamadır’ diyor Balzac. Bizim ülkemizin, bizim milletimizin ve bizim kurumlarımızın kaybedecek, boşa geçirilecek zamanının, yıllarının olmadığının, bizim ülkemizin, bizim milletimizin her günü ve her yılı ülkemizin ve milletimizin kazanç hanesine yazmak zorunda olduğumuzun en büyük ispatı 2018 ile birlikte yakın tarihimizde yer alan bazı yıllardır. 2018’de yaşadık gördük, kazanımlarımıza göz dikenlerin neler yapabileceğini. Milletimize husumet besleyenlerin ne kirli oyunlara kalkışabileceğini. Dost bilip birlikte yürüdüklerimizin nasıl çelme atabileceğini. 2016’da yaşadık gördük ülkemize, milletimize husumet besleyenlerin nelere cüret edebileceğini. 2018’de yaşadıklarımızdan da 2016’da gördüklerimizden de biz dersimizi çıkardık tıpkı öncekilerden olduğu gibi, boşa geçirecek ne bir yılımız ne de bir dakikamız var. Daha güçlü, daha kudretli olmak için zamanla yarışmak, her yılı yapacaklarımızla taçlandırmak ve bir yıla birkaç yılı sığdırmak zorundayız. Zorundayız çünkü ülkemize ve milletimize karşı estirilen suni rüzgârlar, fırtınalar ne kadar güçlü olursa olsun dik durmamız, ayakta kalmamız zamanla yarışarak yapacaklarımızla kökü de gövdeyi de güçlendirmemize, yani hem sosyal dokumuzu hem de ekonomimizi güçlendirecek işleri önümüzdeki hiçbir yılı kaybetmeden acele ama sağlam yapmamıza bağlıdır” diye konuştu.

Yeni yıl için birlik ve beraberlik mesajı veren Konuk, ''Yeni yıl ile birlikte ülkemizi sert fırtınalar karşısında bile dik tutacak işleri yapacağımız, yapabileceğimiz içinde henüz bilemediğimiz belki de nice fırsat barındıran bir yıla adım atacağız. Henüz tüketilmemiş her yılın, her ayın ve her günün milletimizin geleceği açısından kıymetli olduğunu unutmayacağız. ‘Zamanın değerini, yapacak işi olan bilir’ diyor atalarımız. Bizim yapacak çok işimiz var ve önümüzdeki yıl ile birlikte tüm yılların ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Yapacak çok işimiz var, ülkemizi dünyanın en müreffeh ülkelerinden biri yapmak gibi, evlatlarımıza çok daha iyi bir gelecek hazırlamak gibi, eğitimde, bilimde sıçrama yapacak işlere imza atıp dünyada yeniden en önde koşmak gibi, tarihinde dünyaya nizam vermiş bir milleti dünya milletler ailesi içinde söz dinleyen değil sözü dinlenen pozisyona taşımak gibi, ülkemizi dünya ile ticaretinde artı veren bir sanayi ile donatmak gibi, dünyanın en verimli topraklarının daha çok üretmesini ve o toprakların sahiplerinin bereketi zenginliğe dönüştürmesini sağlayacak işlerin üstesinden bir bir gelmek gibi yapacağımız çok sayıda iş var.”dedi.

Konuk,''Milletimizin yeni yılla ve gelecekle ilgili ortak hayallerini hayata geçirerek, yeni yılla ilgili beklentilerin karşılık bulmasını sağlayarak milletimizin refahını yükseltmek, vatanımızı daha mamur ve ülkemizi daha güçlü, devletimizi daha itibarlı yaparak, milletimizin ortak hedeflerinin gerçekleştirilmesinde ülkemizin hanesine yeni yılı kazanç yıllarından biri olarak dahil etmek, kıymetli olan zamanı kıymetini bilerek değerlendirmek başta siyaset ve devlet olmak üzere mevkimiz, makamımız, görevimiz, işimiz ne olursa olsun hepimizin ortak mesuliyeti, geleceğe ve gelecek nesillere karşı ortak borcudur” şeklinde konuştu.

Konya şeker olarak 14 yılda 45 tesis kazandırdıklarını vurgulayan Konuk, ''Konya Şeker olarak biz 2019’u her günün yüzlerce cebini dolduracak kadar çok iş yapma gayret ve azmi ile karşılıyor, ülkemiz ve milletimiz için de 2019’un bir kazanç yılı, içine bir değil birkaç yıllık işler sığdırılacak bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Tıpkı Konya Şeker gibi milletimizin ve ülkemizin önünde doğru konulmuş ve tartışılmayacak, etrafında kenetlenilecek hedef ve iddiaları var. Milletimizin de Türk çiftçisinin de o hedef ve iddiaları gerçekleştirmek için kaybedilecek yıllara tahammülü yok. 2019’dan itibaren her yılın bizim ülkemizin bizim milletimizin ve Türk çiftçisinin tarihinde kazanılmış yıllar olarak yazılmasını, milletimizin ortak hafızasında 2019’dan başlayarak gelecek tüm yılların zenginliğimize zenginlik, gücümüze güç ve kudretimize kudret katan yıllar olarak yer etmesini diliyor, dün olduğu gibi yarınlarda da daha güçlü, daha kudretli, daha müreffeh bir Türkiye yolunda üzerimize düşeni eksiksiz ve tam yapmaya devam edeceğimizi beyan ederek, başarı, sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket dolu bir yıl dileği tüm hemşehrilerimin ve milletimizin yeni yılını kutluyorum.” dedi.

