Recep Konuk: Gıda Üniversitesi, çitçiler daha çok kazansın diye koruldu

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, çiftçilere eğitim veren Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin, çiftçilerin daha çok kazanması için kurulduğunu belirtti. Konuk, ''Mesela yeni teknolojilere, mesela inovatif ürünlere, mesela daha az maliyetle üretmeye, ama en çok da birim alandan daha çok ve daha nitelikli ürün almaya, hayvancılığı daha verimli yapmaya ihtiyacımız var. İşte bu aşamada görev üniversitemizde. Bu üniversite onun için kuruldu. Üretici ekerken, biçerken tarlada tapanda, sağarken, beslerken ahırda ağılda daha çok kazansın, üretmeye başlarken kazancını katlasın diye kuruldu.''dedi.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde pancar üretecilerine yönelik eğitim semineri düzenlendi. Eğitim seminerinde konuşan Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, üniversitesinin çiftçilerin daha çok kazanması için kurulduğunu söyledi.

Konuk, şöyle konuştu:

''Bizim kültürümüzde dayanışma, birlik beraberlik var. Bizim Konya’da yaptığımız bu kültüre sıkı sıkıya sarılarak tek başına hiçbir üreticinin yapamayacağı büyük işleri el ele vererek yapmaktır. Onlarca tesis ile bölge ve ülke tarımına yeni bir ivme katacak bu üniversite, kooperatif çatısı altında bir olma, birlik olarak iri olma ve omuz omuza vererek yükü birlikte kaldırma iradesini ortaya koyan 900 bin üreticinin ülkemiz tarım sektörünün önüne koyduğu başarısı ispatlı, sektörün geleceği için de çıkış yoludur. Biz kooperatifçiliğin ülkemiz gibi tarımsal işletme ölçeği ölçek ekonomisine uymayan ülkeler için hayati önemde olduğunu, kooperatifçilikle üreticinin ekonomik zincirin tüm halkalarına, yani sanayi, ticaret, markalaşma gibi tarladaki ürünün katma değerli hale geldiği süreçlere de dâhil olabileceğini gösterdik. Biz eldeki imkânlar ve mevcut teknoloji ile yapılabileceklerin önemli bir kısmını yaptık. Bunu birkaç adım daha öteye taşımak için başka şeylere ihtiyacımız var. Mesela yeni teknolojilere, mesela inovatif ürünlere, mesela daha az maliyetle üretmeye, ama en çok da birim alandan daha çok ve daha nitelikli ürün almaya, hayvancılığı daha verimli yapmaya ihtiyacımız var. İşte bu aşamada görev üniversitemizde. Bu üniversite onun için kuruldu. Üretici ekerken, biçerken tarlada tapanda, sağarken, beslerken ahırda ağılda daha çok kazansın, üretmeye başlarken kazancını katlasın diye kuruldu. Bugün burada başlayan ve tüm üretici ortaklarımıza ulaşacak bu eğitim çalışmaları üniversitemizin bu misyonunun, bu asli vazifesinin bir parçası. Bizim üniversitemizin farklı olmak zorunda. Bizim üniversitemiz içine kapanık bir üniversite değil, çiftçinin işine sahip çıkacak bir üniversite. Bizim üniversitemizin amacı mezun sayısını büyütmek değil, üretimi büyütmek"

Konuk, Konya Şeker'in de orta vadede dünyanın en büyük beş gıda şirketinden biri olmayı hedeflediğini söyledi.

NBŞ (Nişasta Bazlı Şeker) konusuna da değinen Recep Konuk, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çıktı, NBŞ'nin kotasını yüzde 10’dan önce yüzde 5'e, daha sonra da yüzde 2,5'e indirdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yiğitçe bir iş yapmıştır. NBŞ kotasının yüzde 2,5'e indirilmesi, şeker pancarının ilerleyen yıllarda yok olmasının önüne geçmiştir. Buradan, çiftçilerimizin huzurunda, Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Programda Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş de bir konuşma yaptı. Üniversitenin yoğun bir tempo ile çok ciddi projeler üzerinde çalıştığını anlatan Prof. Çökmüş, "Üniversitemizin kuruluşuna büyük destekleri olan Kurucu Başkanımız Sayın Recep Konuk’a şahsım ve üniversitem adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

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