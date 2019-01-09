Recep Konuk, Gazeteciler Günü'nü kutladı

PANKOBİRLİK Genel Başkanı, 25 ve 26'ncı dönem Ak Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk, demokrasi, siyaset, devlet yönetimi, sanayi, ekonomi, tarım ve sanat gibi bütün alanların gazeteciler olmadan sağlıklı işleyemeyeceğini belirterek, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Recep Konuk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Ülkemizde 1961 yılından beri 10 Ocak’ın “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kutlandığını hatırlatan Konuk, gazetecilerin, milletimizin duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili, yazan eli ve hak terazisinden sapmayan vicdanı olduğunu kaydetti.

Bireyin bireylerden, toplum kesimlerinin toplum kesimlerinden ve bütün toplumdan, milletlerin milletlerden, insanların birbirinden ve hadiselerden, gelişmelerden, yaşananlardan ve yaşanabileceklerden haberdar olmasının gazeteciler aracılığıyla sağlandığına işaret eden Başkan Recep Konuk, demokrasi, siyaset, devlet yönetimi, sanayi, ekonomi, tarım ve sanat gibi bütün alanların gazeteciler olmadan sağlıklı işlemeyeceğine dikkat çekti. Başkan Konuk, “Çünkü yönetenler ile yönetilenler, birey ile toplum, dün ile bugün, bugün ile gelecek arasındaki tüm yolların kavşak noktasında gazeteciler var” dedi.

Konuk, ''Anadolu'da zor şartlarda varlığını sürdüren gazeteciler, hangi mecrada olursa olsun, her dönem ve şartta milletimizin, üretimin, tarımın, sağlıklı gıdanın, üreticinin, demokrasimizin yanında yer almaktadır. Bu ülkede demokrasimize kast edildiğinde durduğu yer belliydi gazetecilerimizin, sarsılmaz bir inanç ve kararlılıkla milletimizin yanında durmuşlar, demokrasimizin bir avuç çapulcu tarafından rafa kaldırılmasına müsaade etmemişlerdi. Hal böyle olunca çok rahat bir şekilde şunu ifade edebiliriz, gazetecilerin varlığı milletimiz için teminattır.

Gazetecilerimiz, bugün de bin bir türlü zorluklara, ülkemize yönelik ekonomik saldırıların oluşturduğu bütün sıkıntılara rağmen ayakta kalmaya ve ülkemizin geleceğine sahip çıkmaya devam ettiler, ediyorlar. Şuna inanıyorum, gazeteciler en ağır imtihanlara rağmen, gazeteci kimlikleri ile ayakta durma kararlılığından asla taviz vermezler ve vermiyorlar. Milletimizin duyulamayan sesinin duyulmasına, ifade edemediklerinin ifade edilmesine vesile oluyorlar. Anadolu’daki gazetecilerimizin; kalemlerini, mesleki haslet ve özelliklerini kıskançlıkla koruyarak ve asla gazeteci kimliklerinden taviz vermeden meslek büyüklerinden devraldıkları mirasa sahip çıktıklarını, aynı kararlılığı ve hasleti, zorluklarla ve yoklukla mücadele geleneğini amme hizmeti motivasyonuyla devam ettirdiklerini görüyor ve biliyor, onların bu dik duruşunu takdirle karşılıyor, bu duruşun milletimiz için en önemli dayanak noktalarından biri olduğuna inanıyoruz.” diye konuştu.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×