PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, ''Devlet girdilere destek olsun, tarlalar boş kalmasın.''dedi.Sınırlı Sorumlu Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği’nin (PANKOBİRLİK) 46’ıcı Olağan Mali Genel Kurulu, Birliğin Ankara’daki merkez binasında gerçekleştirildi. Pancar Ekicileri Kooperatifleri ve Türk Şeker temsilcilerinin de katıldığı programda konuşan PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, kur hareketleri nedeniyle artan girdi fiyatlarının üreticiyi zorladığını belirterek diğer sektörler gibi tarım sektörünün de destek paketi beklediğini ifade etti.Konuk, ''Ekonomimizin gerçeğini yansıtmayan göstergelerin eseri kur ve faiz dalgalanmalarıyla boğuşuyoruz. İçerden dışardan ekonomimizi manipüle etmeye çalışanlar, spekülatörler yani milletimizin ekonomik kazanımlarının üstüne konmaya çalışanlar topyekûn hücumda. Bu oyun milli sermayenin el değiştirmesi, milli servetimizin yağmalanması amacıyla oynanan kirli bir oyundur. Bu oyunda tuzağa düşmemek kadar önemli olan, yapılan saldırıda mevzi kaybetmemektir. Nasıl mevzi kaybetmezsiniz? Tarlalarımız üretmeye devam edebilirse mevzi kaybetmeyiz. Üretim tesislerimiz, fabrikalarımız üretmeye devam edebilirse mevzi kaybetmeyiz. Kurumlarımız ayakta kalmayı başarabilirse mevzi kaybetmeyiz. Bir üretim bandı bile dursa bu ülkemizin kaybıdır. Bir metre kare arazi bile boş kalsa bu milletimizin kaybıdır. Bir ahır bile boş kalsa bu hepimizin kaybıdır. Bir bağ, bahçe bile bakımsız kalsa bu hepimizin ortak kaybıdır” diye konuştu.Şeker ithalatına da değinen Konuk, ''2017’de Türkiye 242 bin ton C şekeri ithal etti. 120 bin ton da 2018 yılında ithal edildi. Üstelikte fabrikalarımızın depolarında büyük miktarda C şekeri olasına rağmen bu yapıldı. İçeride Türk çiftçisinin ürettiği şeker varken şeker ithal edilemez, edilmemeli. Bu ithalatı yapanlar, yaptıranlar sadece Türk çiftçisine ihanet etmiyor, hükümetimizin kararlılığını test ediyor. Taciz atışını buradan yapıyorlar. Hükümetimizin kararlılığına rağmen yaptırılan bu ithalat yerli üretim surunda gedik açma gayretidir. Bu gedik açılırsa oradan hücum devam eder. ''dedi.