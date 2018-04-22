Recep Konuk, 23 Nisan Bayramını kutladı

AK Parti Karaman Milletvekili ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Konuk, “1920’de açılan Mecliste ortaya çıkan ruh ve inşa edilen karakter;, her dönemde, mekândan bağımsız olarak yaşamıştır, yaşamaktadır ve ilanihaye yaşayacaktır. ''dedi.

98 yıl önce meclisin kurulduğunu hatırlatan Recep Konuk, “98 yıl önce yurdun dört bir yanında indirilen hatimler, okunan Buhari-i Şerifler ve Hacı Bayram’da kılınan Cuma Namazının ardından ilk toplantısını Ankara’da gerçekleştiren, milletimiz için tarihi dönemeçlerin en özellerinden biri olan Meclisimizin açılış yıldönümünü kutluyoruz. 23 Nisan 1920’de toplanan o Meclis, önemli bir kısmı işgal altındaki Anadolu’dan, vatanın istiklalini ve istikbalini kurtarmak için tüm engellemelere rağmen millet iradesiyle seçilip Ankara’ya ulaşabilenlerin açtığı ve millet iradesinin vücut bulduğu Meclisti. O Meclisin üyelerinin asaletini hatırlatmak, hatırdan asla ve kat’a çıkarmamak, unutmamak, unutturmamak ve o Meclisin milletimize kazandırdıkları ile emanet bıraktığı değerlere sahip çıkmak bugünkü ve yarınki nesillerin mesuliyetindedir” dedi.

Konuk, 23 Nisan 1920’de kurulan meclis, ruhunun, onlarca yıl sonra da 15 Temmuz da dip diri ayakta olduğunun ispat ettiğini kaydetti.

Dünyanın en masum duygularının çocuklarda olduğunu ifade eden Konuk, ''Onlar sevinçlerinde de, mutluluklarında da, heyecanlarında da coşkulu, samimi, dürüst ve paylaşımcıdırlar. Bir çocuğun bir başka çocuğu veya çocukları sevmesi, kardeş eli uzatması için aynı dili konuşması, aynı din, ırk veya meşrepten olması, zengin ya da yoksul aynı ekonomik sınıftan olması gerekmez. Çocuk bir tek şeye bakar, uzatılan elin tutulmasına. Dünyada sadece çocuklara ait o samimi heyecan, coşkun mutluluk ve sevinç her sene kendilerine armağan edilmiş bayram vesilesiyle bizim topraklarımızda bizim çocuklarımızca ve bizim çocuklarımızın uzattığı el vesilesiyle bir başka yaşanır 23 Nisanlarda. Milletinin tarihinde yeni bir dönem başlatan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, çocuklarımızın, coşkun sevinç, mutluluk ve heyecanını, ilelebet yaşanması ve yaşatılması diliyorum. ''diye konuştu.

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