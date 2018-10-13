Rahip Brunson hakkındaki karar onanırsa, infaz edilmemiş 6 aylık cezası kalacak

İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilip, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un, hakkındaki cezanın Yargıtay tarafından onanması durumunda, 6 ay daha cezaevinde kalması gerektiği belirtildi.

FETÖ ve PKK terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp, 9 Aralık 2016'da tutuklanan ve hakkında 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan rahip Andrew Craig Brunson İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, dün son kez hakim karşısına çıktı. Brunson, Saat 05.45'te İzmir'in Alsancak semtindeki evinden, denetimli serbestlik görevlileri ve polis tarafından alınıp bir saatlik yolculuk sonrasında Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki, yargılamanın yapılacağı duruşma salonuna götürüldü. Saat 10.45'te başlayan duruşmada tanıklar dinlendi. Aranın ardından öğleden sonra devam edilen duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, rahip Brunson için 'terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt üyelerine bilerek ve isteyerek yardımda bulunduğu' suçlamasıyla, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Savcı ayrıca Brunson hakkındaki ev hapsi kararı ile yurt dışına çıkış yasağının da kaldırılmasını talep etti. Rahip Brunson mütalaanın ardından son söz olarak, "Ben masum bir insanım. Türkiye'yi seviyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

KARAR VERİLDİ

Yaklaşık 25 dakikalık aradan sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, rahip Andrew Craig Brunson'ı, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, Brunson hakkındaki ev hapsi kararı ve yurt dışına çıkış yasağını da kaldırıldı. Kararı değerlendiren Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavut, müvekkilinin artık özgür olduğunu, ancak kendilerinin kararın temyizi için başvuruda bulunacaklarını söyledi.

ÖNCE EVİNE ARDINDAN YURT DIŞINA GİTTİ

Duruşmadan sonra geniş güvenlik önlemleri altında evine getirilen Andrew Craig Brunson, burada UYAP üzerinden adli işlemlerin tamamlanması ve elektronik kelepçe ile sinyal cihazının sökülmesinden sonra, saat 21.40'ta eşi Norine Brunson ile birlikte evinden ayrıldı. Adnan Menderes Havalimanı'na giden rahip Brunson, burada Genel Havacılık Terminali'nden alana alındıktan sonra, ABD tarafından gönderilen özel uçak ile saat 22.40'ta, 20 yıldır yaşadığı İzmir'den ayrıldı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Brunson'ın ABD'nin Maryland eyaletindeki hava üssüne bugün ineceği, ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini kabul edip, görüşeceği ifade edildi.

CEZASI ONANIRSA NE KADAR YATACAK?

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen hapis cezası kararının onanması durumunda rahip Andrew Craig Brunson'ın daha ne kadar cezaevinde kalması gerektiği konusunda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski Askeri Savcısı Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok değerlendirmede bulundu. Avukatlık yapan Ahmet Zeki Üçok, şöyle dedi:

"Burada savcılar böyle bir dosyada suç teşkil edecek her olayla ilgili delillerle dava açar. Genelde de savcıların hapis talepleri hep en üst düzeyde olur. Delillerin takdirini mahkemeye bırakır. Dolayısıyla burada 35 yıl istenmesine rağmen Brunson'a 3 yıl kadar ceza verildiği düşüncesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Mahkeme delilleri değerlendirdi, bir ceza verdi. Duruşma sırasında savcılık makamının tanıklarının ifade değiştirmesi, sanık lehine bir durum yarattı. Mahkeme de dosyanın en önemli delillerinden birisinde yaşanan bu değişikliği sanık lehine uyguladı ve bence yerinde bir karar verdi."

Ahmet Zeki Üçok, cezanın onanması durumunda Brunson'ın yaklaşık 6 ay daha cezaevinde kalması gerektiğini söyledi. Üçok, şunları kaydetti:

"Mahkeme Türk Ceza Kanunu'nun 314/2 ve 314/3 maddeleri uyarınca Brunson'a ilk olarak 5 yıl hapis cezası verdi. Ardından bu ceza, 220/7 maddesi uyarınca 'örgüte üye olmadığı halde yardım ettiği' gerekçesiyle 1/2 oranında indirildi ve 2 yıl 6 ay hapse düşürüldü. Terörle Mücadele Kanunu'nun 5'inci maddesinden dolayı 1/2 oranında artırılınca ceza 3 yıl 9 aya çıktı. Ardından mahkeme bu kez de duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurup bu cezayı 1/6 oranında indirdi ve 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Bu hükümle ilgili Terörle Mücadele Kanunu'nun 17'nci maddesine istinaden Ceza İnfaz Kanunu'nun 107/4 ile 108'inci madde hükümleri uygulanır. Verilen 3 yıl 1 ay 15 gün cezanın 3/4 oranında hapis yatması gerekiyor. Brunson itirafçı olmadığı için de denetimli serbestlik tedbirlerinden yararlanamayacak. Bu durumda ev hapsiyle birlikte yaklaşık 22 ay tutuklu kaldı. Bu cezanın onanması durumunda ise Brunson'ın yaklaşık 6 ay daha cezaevinde kalması gerekir."

GERİDE BALKONUNDAKİ TÜRK BAYRAĞI KALDI

Rahip Andrew Craig Brunson'ın 20 yıldır yaşadığı İzmir'den ayrılıp ABD'ye gitmesinden sonra günlerdir yoğun hareketlilik yaşanan evinin bulunduğu sokakta sessizlik oldu. Sokakta 24 saat esasına göre görev yapan çeşitli birimlerden polisler de kendi görev bölgelerine döndü. Şu anda evin ne olacağı tam bilinmese de Brunson çiftinden geriye, balkonlarına astıkları Türk bayrağı kaldı.

ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜLER

Sokak sakinleri de aylardır yaşanan hareketliliğin bitmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Remzi Evci, "Sokağımızda büyük bir hareketlilik vardı. Şimdi eski haline döndü. Ferah, huzurlu bir mahalleydik. 30 yıldır burada yaşıyorum. Kendisini de tanırdım. Sabahları, bir köpeği vardı, onu gezdirirdi. Sadece 'günaydın', 'günaydın' derdik, onun böyle şeylerle ilgisi olduğunu bilmiyorduk. Ne zaman tutuklandı, o zaman öğrendik. İnsanlarımız öyle bir şeylerden haberdar değildi. Mahalle sakinleri bilmiyordu. Adalet ve yargı ne gerekiyorsa cezasını vermiştir" dedi.

Brunson'ın sokaktaki komşularından Ümit Altaç da, "Kendisiyle yüz yüze bir tanışıklığım yoktu. Bu olaylardan sonra içeriğini öğrendik. Yargı süreci devam ediyordu. Komsumuzdu. Ancak dünden beri sokak bomboş, daha önce balkondan kafamızı uzatıp baktığımız zaman kırk kişiyi sayardık. Şimdi kimse yok. Sokak eski halini aldı" dedi.

Burcu Kılıç ise "Biz, burada oturduğunu bile bilmiyorduk. Olaylar patladığı zaman burada olduğunu öğrendik. Sokağımız, onun evde tutuklu bulunduğu zaman da hareketliydi. Gitti iyi oldu. Evimize girip çıkarken sorun yaşadık. Tek faydası, polisler beklediği için mahalle daha güvenli olmuştu. Ama biz gitsin istiyorduk. Gitmesine sevindik. Sokak boş, yalnız kaldık" ifadelerini kullandı.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×