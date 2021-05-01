Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi eski imamı olarak bilinen Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik hayatına dönüş sağladı. Attığı tweetler ile gündem konusu haline gelen Boynukalın'ın kim olduğu herkes tarafından merak edilmeye başladı.

Prof. Dr Mehmet Boynukalın Kimdir?

1971 yılında doğan Mehmet Boynukalın, üniversite eğitimini 1992 yılında Mısır'daki Sünni İslami eğitim veren El Ezher Üniversitesi'nde tamamladı. Sonrasında yüksek lisans ve doktorasını 1999 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Hukuku alanında tamamladı. Boynukalın İngiltere’ye giderek burada bilimsel araştırmalar yaptı. Profesör Doktor Mehmet Boynukalın çalışma alanları: ilk dönem fıkıh usulünün oluşumu, fıkıh usulünde yenilenme tartışmaları, yazma eserlerin neşri.

Profesör Doktor Mehmet Boynukalın, 2011 yılına kadar Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) İslam hukuku dalında araştırma uzmanı ve İslam ansiklopedisi ilim heyeti üyesi olarak görev yaptı. 2011 yolunda İstanbul Şehir Üniversitesi'ne giren Profesör Doktor Mehmet Boynukalın, 2018 yılında girmiş olduğu bu üniversitede profesörlük unvanı aldı. 2020 yılının Haziran ayında, İstanbul Şehir Üniversitesi kapatılan kadar burada görev aldı.

Arapça dilinde dini çeviriler yapan Profesör Doktor Mehmet Boynukalın aynı zamanda 4 çocuk babasıdır. 2020 yılına kadar şehir Üniversitesi'nde görev alarak burada kaldı. kuruluşundan itibaren bulunduğu aynı zamanda Camisi'nde de imamlık yaptığı üniversitenin kapatılmasını ardından Profesör Doktor Boynukalın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku anabilim dalında öğretim üyesi görevini üstlendi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, bir süre önce bulunduğu görevden ayrılarak, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndü. Boynukalın son sıra vardı sosyal medyada gündem haline geldi. Profesör Doktor Mehmet Boynukalın’ın kendi tweetler ile sık sık gündeme gelmeye başladı. Gündem konusu haline gelince herkes tarafından merak edilen ve araştırılan bir isim oldu.