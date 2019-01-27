Prof. Dr. Petek Ballar'a, eczacılık sektörünün en prestijli ödülü

EGE Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Petek Ballar Kırmızıbayrak, genetik bozukluklar nedeniyle hücrelerde sentezlenen ve kanserden Alzheimer’e kadar birçok hastalığa yol açan hatalı proteinlerle ilgili yaptığı çalışmalar nedeniyle ödüle layık görüldü. Prof. Dr. Kırmızıbayrak, eczacılık sektörünün en prestijli ödüllerinden olan ‘Altın Havan Ödülleri’ kapsamındaki yarışmada ‘Araştırmacı Ödülü’nü aldı.EÜ Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Petek Ballar Kırmızıbayrak ve ekibi, genetik bozukluklar nedeniyle hücrelerde sentezlenen ve kanserden Alzheimer’e kadar birçok hastalığa yol açan hatalı proteinler üzerine 2003 yılından bu yana çalışmalar yürüttü. Söz konusu kötü mutant proteinlerle ilişkili hastalıklar alanlarında ulusal ve uluslararası projelerde yer alan Prof. Dr. Kırmızıbayrak ile ekibi, bu proteinlerin yıkımlarını düzenleyen mekanizmaların aydınlatılmasının yanı sıra kimyasal ve RNA temelli biyolojik ilaçların geliştirilmesi ve klinik öncesi çalışmalarını da gerçekleştirdi. Prof. Dr. Kırmızıbayrak, eczacılık sektörünün en prestijli ödüllerinden olan 'Altın Havan Ödülleri' kapsamındaki yarışmada 'Araştırmacı Ödülü'nü aldı. Kötü mutant proteinlerin yıkım mekanizmalarını düzenleyen spesifik ilaç moleküllerinin keşfinin birçok hastalığın tedavisi için umut vaat ettiğini söyleyen Prof. Dr. Kırmızıbayrak, "Yurtdışındaki birçok ilaç ve biyoteknoloji firması da araştırmalarını bu konuya odaklamaya başladı. Birçok hastalıkla ilişkilendirilmiş adrenal bez steroid hormonlarının metabolizmasında rol oynayan yeni bir genin ve potansiyel bir ilaç molekülünün keşfi üzerine yürüttüğümüz proje ve bugüne kadar yaptığımız başarılı çalışmalar nedeniyle ödüle layık görüldük. Çalışmalarımızın hem ulusal hem de uluslararası birçok ödüle layık görülmesinden mutluluk duyuyoruz" dedi.Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Prof. Dr. Petek Ballar Kırmızıbayrak'ı ziyaret etti ve "Üniversite sanayi iş birliğini daha ileri seviyelere taşımak için yaptığımız çalışmalardan da önemli çıktılar elde ettik. Dışa bağımlılığı azaltacak projelerin geliştirilmesine ayrıca önem veriyoruz, yerli ve milli üretime katkı sunacak her projeye destek oluyoruz. Çalışmalarıyla eczacılık sektörünün en prestijli ödüllerinden birini alan hocamızı kutluyorum" dedi.

FOTOĞRAF