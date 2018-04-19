Prof. Dr. Kural: Alex heykelinden Çanakkale şehitlerimizin kemikleri sızlamıştır

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), () - KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde, lise öğrencilerine seminer veren Prof. Dr. Orhan Kural, "Şehitlerimiz dururken, maalesef 300 bin dolar vererek, şımarık bir şekilde özel uçakla Brezilya’ya dönen, vergi vermeyen futbolcu için heykel yaptırdık. Alex için yaptırılan heykelden dolayı Çanakkale şehitlerinin kemikleri sızlamıştır” dedi.

Kırklareli'de Lüleburgaz Lisesi, Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi ve Lüleburgaz Kepirtepe Anadolu Lisesi’nde eğitim gören yaklaşık 300 öğrencinin katılımıyla seminer düzenlendi. Seminerde konuşan, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi'nden emekli Prof. Dr. Orhan Kural, kadınların Kurtuluş Savaşı döneminde, erkekler kadar mertçe savaştığını söyledi. Öğrencilere yönelttiği 'İnebolu’nun, İstiklal Savaşı’nda ne önemi var?’ sorusuna cevap alamayan Prof. Dr. Kural, "Bu ilçe, Türkiye’nin altın madalya alan tek ilçesidir; ama bunun önemini bilmiyor oluşunuz, bizleri üzüyor. Sistem, diziler ve yarışma programları ile insanları oyalayıp, bilgisizliğe sürüklüyor. Bu ilçe, İstiklal Savaşı’nda ülkenin her yanı sarılmışken, ordunun ihtiyacı olan cephane, erzak ve teçhizatını İnebolu’nun açıklarına getiren gemilerdeki mühimmatın kayıklar ile karaya çıkmasını sağladı ve sonrasında erkek kalmadığı için kadınlar tarafından Ankara’ya taşınması sağlandı. Ama bizler, şehitlerimiz dururken, maalesef 300 bin dolar vererek, şımarık bir şekilde özel uçakla Brezilya’ya dönen, vergi vermeyen futbolcu için heykel yaptırdık. Alex için yaptırılan heykelden dolayı Çanakkale şehitlerinin kemikleri sızlamıştır” diye konuştu.

Seminerin sonunda İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Kafalı tarafından Prof. Dr. Kural’a plaket verildi. Seminerin ardından Kural, öğrencilere ücretsiz dağıtılan 'Dünya İçin Bir Şey Yap' isimli kitabını imzaladı.

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