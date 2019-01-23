Prof. Dr. Emiroğlu: Kenevir ekonomimize katkı sağlayacaktır

İZMİR, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gündeme getirdiği kenevir yetiştiriciliği hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Şükrü Hazım Emiroğlu, "Kenevirin yasallaşması ile bu bitkiden çok yönlü faydalanabilme olanağı kazanmış olduk. Bu da ekonomimize büyük bir katkı sağlayacaktır" dedi.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ilk mezunlarından, emekli akademisyen Prof. Dr. Şükrü Hazım Emiroğlu, kenevirin kullanım alanlarının ve faydalarının çok olması nedeniyle yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gündeme getirdiği kenevir yetiştiriciliği hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Emiroğlu, "Sıcak iklim koşullarında, verimli ve nemli topraklarda iyi sonuç veren kenevirin, yaklaşık 4 aylık bir yetişme periyodu vardır. Dekardan 600-700 kilogram sap verimi alınmaktadır. Ot mücadelesinde yararlanılabilecek en uygun münavebe bitkilerden biridir" dedi.

Kenevirin kullanım alanlarına da değinen Prof. Dr. Emiroğlu, "Kenevir, tohumundan ve lifinden yararlanılan bitkilerden biridir; ayrıca lifi alındıktan sonra kalan sapı selüloz üretimi için önemli bir kaynaktır ve yakacak olarak da değerlendirilebilir. Yüzde 30-35 yağ içeren tohumu, yağ üretimi dışında çerezlik ve kuş yemi olarak da kullanılmaktadır. Yarı kuruyan yağlardan olması nedeniyle boyacılıkta yeri olan yağı, tıbbi açıdan da çok değerlidir. Çok eski zamanlardan beri kenevir, uzakdoğu tıbbının başlıca şifa kaynaklarından biri olmuştur. Saplarından elde edilen ve lif hücrelerine selüloz birikimi ile oluşan lifler, uzunluğu ve dayanıklılığı ile ünlüdür. Nitekim, Anadolu'da üretilen kenevir çuvalları çok dayanıklı olmasıyla bilinir. Bu ve bunun gibi tekstilde pek çok alanda; ip, urgan, halat yapımında bu liflerden yararlanılır. Kenevirin hammadde olduğu alanlardan biri de kimya sektörüdür, plastik üretiminde kullanılır" diye konuştu.

'EKONOMİYE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK'

Türkiye'de 1971'de ekimi yasaklanmış olan haşhaşın, yeniden üretimine başlanmasının kendisinin yazmış olduğu bir makaleye dayandığını ifade eden Prof. Dr. Şükrü Hazım Emiroğlu, "Ülkemizde haşhaş ekimi yasaklanmıştı, ancak haşhaş üzerine yazdığım, basında yer alan aydınlatıcı, yol gösterici makalelerim üzerine 1974 yılında yasak kalktı. Bu makalede, afyon üretimi için haşhaş kapsüllerinin çizilmeden hasat edilebileceğini, afyonun bu kapsüllerden elde edilmesi ile kaçakçılığın önlenebileceğini belirtmiştim. O zamandan beri haşhaş üretimi yapılmakta. Şimdi de kenevir için bir adım atılmış durumda. Kenevirin yasallaşması ile bu bitkiden çok yönlü faydalanabilme olanağı kazanmış olduk. Bu da ekonomimize büyük bir katkı sağlayacaktır" dedi.

'DENETİMİ DÜZENLİ YAPILMALI'

Kenevirin üretim sürecinden ve olumsuz olabilecek sonuçlarından bahseden Emiroğlu, "İnsanlığın yararına kullanılabilecek çok yönlü bir bitki olmasına rağmen, kenevir, keyif verici bir madde bulundurması nedeniyle, çoğu yerde yasaklanmış veya üretimi kısıtlanmıştır. Kenevirin çıkış yeri Hindistan ve Pakistan bölgesidir. ‘Hint keneviri’ adını buradan almıştır. Kenevir aslında 'dioik' diye tabir ettiğimiz erkek ve dişi bitkilerden oluşur. Erkek bitkilerin çiçeklerinin ürettiği polen tozları ile dişi bitkilerin çiçekleri döllenir ve tohum oluşur. Esrar olarak adlandırılan uyuşturucu tıbbi madde, dişi kenevirlerin uç yaprakları ve çiçeklerinin ön yaprakçıklarındaki salgı tüylerinden salgılanır. Kenevirin tabiatı dioik olmakla birlikte, dişi ve erkek çiçeklerin aynı bitkide olduğu monoik formlar ıslah edilmiştir ve Avrupa'da yetiştirilmektedir. Bunların esrar maddesi daha düşük olmakla birlikte, üretimlerinin denetimli yapılması gereklidir. Yasal düzenlemeler bunu sağlayacaktır" diye konuştu.



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