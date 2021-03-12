Prof. Dr Ceyhan: Bu dönemde öğretmen istihdamı artmalı!

Pandemi koşullarından dolayı Kasım ayında ara verile yüz yüze eğitim, mart ayı başında kademeli normalleşme kapsamında aşamalı olarak başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu dönem ara tatil verilmeyeceğini ve okulların da 2 Temmuz'a kadar açık kalacağını bildirdi. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Cengiz Akçay, Bakan Selçuk'un bu açıklamaları sonrası başlayan tartışmalarla ilgili konuştu. Zorlu pandemi döneminde rehavete kapılmaksızın okulları açık tutmak gerektiğini kaydeden Akçay, "eğitimde fırsat eşitliğinin" ise temel hedef olduğunu belirtti.

"Okulları nasıl açmalıyız? sorusu daha önemli"

Bu dönemde okulların açık kalmasını UNESCO, OECD ve Birleşmiş Milletler'in de desteklediğini vurgulayan Akçay, eğitim hakkından yararlanamayan milyonlarca çocuğun var olmasının büyük bir sorun olduğunun altını çizdi. Bütün motivasyonun okulları açmaya odaklanması gerektiğine değinen Akçay, "okulları nasıl açmalıyız?" sorusunun önem kazandığını belirtti. Düşük ve orta riskli illerde rehavetin yaşanabileceğini kaydeden Akçay, tedbirlere aynı şekilde uymaya devam etmek gerektiğini vurguladı. Öğrenciler ve öğretmenlerdeki yorgunluk ve isteksizliğin çeşitli aktivitelerle giderilmesi gerektiğini belirten Akçay, 2 Temmuz'a kadar okulların tatilsiz sürecek olmasının psikolojik bir yük oluşturabileceğini kaydetti.

"Öğretmen istihdamı artırılmalı"

Pandemi nedeniyle seyreltilen sınıflarda öğretmenlere büyük iş düştüğünü kaydeden Akçay, aynı dersi farklı gruplarla yapan öğretmenlerin iş yükünün arttığını söyledi. Bu dönemde öğretmen istihdamının artırılması gerektiğini belirten Akçay, öğretmenlere sunulan teknik destek yardımının da artırılması gerektiğine işaret etti. Akçay, aynı zamanda öğrencilerin internet bağlantılarının da güçlendirilmesinin önemli olduğunu dile getirdi. Bu dönem ara tatil verilmeyeceğini ve okulların 2 Temmuz'a kadar açık kalacağını hatırlatan Prof. Dr. Recep Cengiz Akçay, sürenin ne kadar olduğundan çok nasıl kullanıldığının daha önemli olduğunu kaydetti.