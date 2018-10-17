Portekiz Sinagogu tarihe kazandırıldı

EGE Genç İşadamları Derneği'nin (EGİAD) İzmir’in tarihi alanı ve Kemeraltı Çarşısı'nı canlandırmak, şehir turizmine katkı sağlamak amacıyla restore ettiği tarihi Portekiz Sinagogu, Sosyal Kültürel Etkinlik Merkezi’ne dönüştürüldü ve törenle açıldı.

EGİAD ve Musevi Cemaati Vakfı iş birliği ile tarihi Portekiz Sinagogu'nun açılış töreni gerçekleştirildi. 17'nci yüzyılda inşa edilen Portekiz Sinagogu, Musevi Cemaati Vakfı ile yapılan protokolle EGİAD tarafından restore edilerek 'sosyal kültürel etkinlik merkezi' olarak şehrin kullanımına sunuldu. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter, açılışta yaptığı konuşmada İzmir’in tarihi alanları ve Kemeraltı bölgesine hareket kazandırmak istediklerini belirterek 2015 yılında ortaya attıkları sosyal tesis fikrini başarıyla hayata geçirmiş olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. İlter, yapının sadece EGİAD ve üyelerine değil, İzmir’deki tüm sivil toplum kuruluşu, şirket, oda ve kurumların, sosyal ve kültürel etkinlikleri ile iş toplantıları için ev sahipliği yapmasını istediklerini dile getirerek, "Bu yapı yaşadıkça ve şehrin tüm paydaşları tarafından kullanımı arttıkça yaptığımız proje amacına ulaşmış olacak ve tarihi alanın hareketlenmesine katkı sağlayacaktır. Amacımız, diğer kurum ve şirketlerin de bölgede benzer projeler gerçekleştirerek, ulaşılmaya çalışılan hedefe yönelik inisiyatife katkı sağlaması adına bir rol model olmaktı. Bu projenin hayata geçirilmesinde, öncelikle sahip oldukları yapıyı restorasyon karşılığı 20 süre ile EGİAD Sosyal ve Kültürel Tesisi olarak tahsis eden tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürü bir borç biliriz" dedi.

BÖLGEDEKİ SOSYAL DÖNÜŞÜME KATKI

Smyrna Agorası’nın batısında Havra Sokağı yakınında yer alan Portekiz Sinagogu’nun restorasyon sürecinin 2015’ten bu yana devam ettiğini belirten Aydın Buğra İlter, dernek olarak Musevi Cemaati, Dış İşleri Bakanlığı ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu ve ilgili kurum nezdinde izin süreçleriyle 3 yıllık bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti. 1976 yılında geçirdiği yangın sonrasında uzun süre depo olarak kullanılan Sinagog'un donatılarının büyük bir kısmını yitirdiğini anlatan İlter, "Yapının iç plan düzeni neredeyse tamamen yok olmuş ve değiştirilmişti. Restorasyon çalışmalarını yaparken, EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi olarak kullanılacak yapının özgün değerine kavuşması amaçlandı. Kentimize katma değer sağlayacak bir proje olduğunu düşünüyoruz. EGİAD’ın Kemeraltı’na adım atmış olması; sivil toplum kuruluşlarının veya birçok özel yatırımcının bu bölgedeki yapıları ve eseri ayağa kaldırmak üzere harekete geçebileceğini gösteriyor. Bu proje, bölgedeki sosyal dönüşümünün, değişimin, hareketlenmenin daha hızlı olmasına katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

EGİAD Başkanı İlter projenin amacını ve kullanım alanı ise şu şekilde sıraladı:

"Anıtlar Kurulu tarafından tescillenmiş tarihi bir binanın restorasyonu yapılarak kentin tarihi ve kültürel dokusuna katkı sağlanması, şehrin eski kent merkezi olan Kemeraltı’nın kullanımının artırılması, EGİAD sosyal ve kültürel aktivitelerinin yapılabileceği saygın bir tesisin hem üyelere hem de şehrin tüm paydaşlarına kazandırılması, şehirde öncü bir adım atılarak EGİAD marka değerine katkı sağlanması, şehirdeki genç girişimcilere çalışma alanı sağlanmasıdır."

'BİZ ANADOLU'YUZ'

İzmir Musevi Cemaati Başkanı Sami Azar ise konuşmasında binanın en son 42 yıl önce Tanrı'nın adı anılmış, ona yakarılmış bir Sinegog olduğunu belirterek "Bu sinegog 1630 yıllarında kurulmuş. Kuranlar ise Portekiz'deki engizasyon baskısından kurtulmak için kaçarak dini ibadetlerine devam etmek isteyen Yahudilerdir. Biz Anadolu'yuz, bu topraklardan geçen herkes Anadolu'ya iz bırakmıştır. Bütün İzmir halkı bu geleneklerin mirasçısıdır" dedi.



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