'PKK kaçırdı' diye ailesi eylem yaptı, çatışmada öldürüldü, babası 'ölü' göründü

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde 2014 yılında PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığı gerekçesiyle ailesi tarafından bırakılması için eylem yapılan 15 yaşındaki Ahmet Barış Türk'ün geçen yıl Temmuz ayında Hakkari Yüksekova'da çıkan çatışmada öldürüldüğü ortaya çıktı. Oğlunun cenazesini olaydan 20 gün sonra Van kimsesizler mezarlığından alıp Ergani'de toprağa veren Rıza Türk, geçen hafta gittiği hastanede şok yaşadı. Kayıtlara göre, Rıza Türk'ün Yüksekova'daki çatışmada öldürüldüğü ve ölüm kaydının resmi işlemlere işlendiği ortaya çıktı. Nüfus Müdürlüğü'ne başvuran Rıza Türk, kendisinin 'ölü', oğlunun ise kayıtlarda halen sağ göründüğünü tespit etti. Emekli maaşı da kesilen Rıza Türk, durumun düzeltilmesi için dilekçe verdi.

ANNESİ BİLYE VE TOPACIYLA EYLEM YAPMIŞTI

Ergani ilçesinde yaşayan Ahmet Barış Türk'ün ailesi, oğullarının Nisan 2014 tarihinde terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı gerekçesiyle o dönem Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde gösteri yapan ailelerin eylemlerine katılarak, çocuklarının serbest bırakılmasını istemişti.

O tarihteki eyleme oğlunun evde oynadığı bilye ve topaç ile katılan anne Fatma Türk (60), bunları kameralara göstererek, "Bu zulmü kabul etmiyorum. Kendimi yakacağım. 15 yaşındaki oğlum çarşıya gitti, arabaya koyup götürdüler. Başını dizime koyup uyuyordu. Oğlum akşam evden sokağa çıktıktan sonra kayboldu. 52 gündür haber alamıyoruz. Yetkililer oğlumu bulsun. Oğlum bulunmazsa kendimi yakacağım, her türlü eylemi yapacağım. Oğlum evde bu misketlerle oynuyordu. Böyle bir çocuk ne anlayacak silahtan. Oğlumu serbest bıraksınlar" demişti.

YÜKSEKOVA'DA ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜ

Ailelerin eylem yapması sonuç vermezken, Ahmet Barış Türk, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 9 Temmuz 2017 tarihinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada öldürüldü.

Türk ailesi, çocuklarının cenazesini almak için Yüksekova ilçesine gidip cenazesini olaydan 20 gün sonra Van Kimsesizler Mezarlığı'ndan alıp Diyarbakır'ın Ergani ilçesine getirip toprağa verdi.

BABA HASTANEYE GİDİNCE, 'YAŞAYAN ÖLÜ' OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Emekli olan Rıza Türk, 24 Eylül tarihinde muayene olmak için hastaneye gittiğinde, görevliye nüfus cüzdanını verdi. Kayıt yapmak isteyen görevli, sisteme girdiğinde şaşırdı ve Türk'e, "Siz resmi kayıtlara göre ölü görünüyorsunuz" dedi. Şok yaşayan Rıza Türk, "Ben inanmak istemedim ve bunun mümkün olmayacağını, yaşadığımı ve kimliğimdeki fotoğrafında ben olduğunu göstermeme rağmen bana SGK'ya gitmem gerektiğini söyledi. SGK'ya gittiğimde ise bana 'Evet emeklisin ama ölmüştün' dediler. Bu kez Nüfus Müdürlüğü'ne yönlendirdiler. Nüfusa gittiğimde bana, 'Yüksekova'da çatışmada öldürülmüşsün' dediler. Ben o zaman oğlum yerine resmi kayıtlarda benim yanlışlıkla ölü gösterildiğimi anladım. Durumun düzeltilmesi için dilekçe verdim. Ardından resmi kayıtlarda ölü göründüğüm için emekli maaşım da kesildi. Bu durumun düzeltilmesini istiyorum" dedi.

Türk, "Biz evlat acısı çektik ama başkası çekmesin. Asker, polis ve kim olursa olsun artık anne ve babalar bu acıları yaşamasın. Sorun barış ve demokrasi ile çözülsün, başka çözüm yolu yoktur. Bizim yüreğimiz yandı, başka yürekler yanmasın" dedi.



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