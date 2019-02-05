Pet şişeler, engellilere akülü sandalye olarak geri döndü

BURSA’da, Mudanya Belediyesi’nin ocak ayında başlattığı ‘5 pet şişe getir, bez çantanı al’ kampanyası kapsamında toplanan pet şişelerin geri dönüşümünden elde edilen gelir ile engelli vatandaşlara 6 tane akülü sandalye alındı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kampanyaya destek veren Mudanyalılara teşekkür ederek, “Biz büyük bir aileyiz, bu ailenin her bir ferdi ile geleceğimizi sevgiyle öreceğiz” dedi.

Mudanya Belediyesi sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini vermeyi sürdürüyor. Doğal ve ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde atıkların geri kazanılması çalışmaları kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne 5 plastik pet şişe getiren Mudanyalılara bez alışveriş çantası hediye eden Mudanya Belediyesi, bu sayede engelli bireylere de 6 adet akülü sandalye aldı. Bir ay gibi kısa bir süre içerisinde 680 kişinin belediye birimlerine getirdiği pet şişelerle 6 adet akülü sandalye alınırken, “5 pet şişe getir, bez çantanı al” kampanyası akülü sandalyelerin teslim edilmesiyle birlikte sona erdi. Başkan Türkyılmaz, “Hem doğamızı ve Mudanya’mızı temiz tutmak için bir adım atarken engelli kardeşlerimize de araba almış olduk. Kampanyamıza destek veren tüm Mudanyalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz, bu ailenin her bir ferdi ile geleceğimizi sevgiyle öreceğiz” diye konuştu. Kampanya kapsamında ilçe genelinde 5 bine yakın bez çanta dağıtımı yapıldı.

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