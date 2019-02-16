Peribacalarında 15 yapı daha yıkılacak (2)

15 YAPININ YIKIMINA BAŞLANDI

Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde peribacalarının yakınına yapılmış veya inşaatı süren 15 yapının yıkımına başlandı. Bu kapsamda ilk olarak Nevşehir İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, Göreme'de Perili Ozanlar mevkisinde bulunan kafeyi iş makineleri ile yıktı. Kafenin peribacalarına yakın noktada olduğu için yıkıldığı belirtildi. Diğer yapıların da yıkımına devam ediliyor.



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, ()



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