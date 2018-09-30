Pendik'te silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı (1)

Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,()
PENDİK'TE çıkan silahlı kavgada 1 kadın hayatını kaybetti. 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,() PENDİK'TE çıkan silahlı kavgada 1 kadın hayatını kaybetti. 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. FOTOĞRAFLI
Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,()
PENDİK'TE çıkan silahlı kavgada 1 kadın hayatını kaybetti. 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
FOTOĞRAFLI