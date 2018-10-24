Pendik'te özel hastanede yangın (1)

Çağrı Çalışkan/İSTANBUL,()- PENDİK'te bulunan özel bir hastanenin bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Yangının kontrol altına alındığı öğrenilirken yoğun nedeniyle hastaların tahliye edildiği belirtildi
Çağrı Çalışkan/İSTANBUL,()- PENDİK'te bulunan özel bir hastanenin bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Yangının kontrol altına alındığı öğrenilirken yoğun nedeniyle hastaların tahliye edildiği belirtildi
Çağrı Çalışkan/İSTANBUL,()- PENDİK'te bulunan özel bir hastanenin bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Yangının kontrol altına alındığı öğrenilirken yoğun nedeniyle hastaların tahliye edildiği belirtildi