Pendik'te özel hastanede yangın (1)

Çağrı Çalışkan/İSTANBUL,()- PENDİK'te bulunan özel bir hastanenin bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Yangının kontrol altına alındığı öğrenilirken yoğun nedeniyle hastaların tahliye edildiği belirtildi  

Pendik'te özel hastanede yangın (1)

Çağrı Çalışkan/İSTANBUL,()- PENDİK'te bulunan özel bir hastanenin bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Yangının kontrol altına alındığı öğrenilirken yoğun nedeniyle hastaların tahliye edildiği belirtildi

 

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