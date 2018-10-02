Pegasus'tan acil iniş yapan uçak için açıklama

Anıl UÇAN/İSTANBUL,()-PEGASUS Hava Yolları, Sabiha Gökçen-Paris seferini yapan yolcu uçağının, uçuş sırasında bir yolcunun çantasında bulunan elektronik sigaranın alev alması sonucu acil iniş yaptığını açıkladı

Şirketten yapılan açıklamada, "Pegasus Hava Yolları'na ait PC1135 nolu Boeing 737-800 tipi TC-AMP tescilli İstanbul Sabiha Gökçen-Paris Orly uçağımızda, uçuş sırasında misafirlerimizin çantasında bulunan elektronik sigara alev almıştır. Pilotlarımızın yolcu güvenliğini gözeterek aldıkları tedbir sonucu, söz konusu uçağımız Zagreb Havalimanı'na iniş yapmıştır. Uçakta bulunan bütün misafirlerimiz güvenli bir şekilde uçaktan indirilmiş olup, hiçbir misafirimizin herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır." denildi.