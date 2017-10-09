Pazarda "Uyuşturucu" mesajı

Günümüzde git gide artan uyuşturucu bağımlılığı ve buna bağlı olarak yaşanan can kaybından dolayı Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan ve yanındaki görevliler pazar tezgahlarının yanına stand açarak alışveriş yapan vatandaşlara, uyuşturucunun zararlılığına yönelik eğitici broşürler dağıttı.

"BAĞIMLI OLMA, ÖZGÜR OL"

Avcılar Kaymakamlığı tarafından kurulan Bağımlılığı Önleme ve Bağımlılıkla Mücadele Merkezi, madde bağımlılığına karşı halkı bilgilendirmek için halkın yoğun olduğu semt pazarlarında çalışma yapılmasına karar verildi. Bir ay önce cami, cemevi ve kahvehanelerde de bu tür çalışmalar yapılmıştı. Pazarcı esnafı da bağımlılığa karşı farkındalık oluşturma çabasına destek vererek, tezgahlarına üzerinde yazılar yazan dövizler koymasının yanı sıra müşteri çekebilmek için yüksek sesle bağırırken, uyuşturucuya karşı hazırlanan dövizlerde ki sloganları da sık sık tekrarladı.

"EN BÜYÜK MÜCADELE EĞİTİM İLE BERABER VERİLİR"

Kaymakam Hulusi Doğan da görevlilerle birlikte eğitici broşür dağıtarak çalışmaya destek veren pazarcıları kutladı. Doğan, eğitime büyük önem verdiklerini anlatırken, "Okullarda öğrenci, öğretmen, velilerimizi eğitiyoruz. Cami, cem evleri, kahvehanelerde, çarşıda, pazarda vatandaşımızın olduğu her yere giderek bağımlılıkla ilgili halkı bilgilendiriyoruz. Eğitim bu uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelenin en önemli aşaması. Halka hazırladığımız broşürleri veriyoruz. Soru olursa arkadaşlarımız yanıtlıyor. Bağımlı önleme merkezinde de her türlü tedavi, takibi sürdürüyoruz" dedi.

