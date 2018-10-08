Pazarcının tezgahındaki 55 kiloluk kabağa ilgi

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ta pazarcılık yapan Yusuf Ay'ın, kendi bahçesinde yetiştirip, tezgahında sergilediği 55 kiloluk kabak ilgi çekti.

Merkeze bağlı Bakışlı köyünde yaşayan, evli ve 3 çocuk babası Yusuf Ay, bahçesinde yetiştirdiği sebze ve meyveleri pazar yerinde satıyor. Ay'ın bu yıl yetiştirdiği sebzeler arasındaki kabaklardan birinin ağırlığı, 55 kiloya ulaştı. Yetiştirdiği kabağı pazar tezgahında sergileyen Ay, gören herkesin şaşırdığını belirterek, "Kendi bahçemde yetiştirdim. Çok süper bir kabak. Bunun tatlısı çok meşhurdur; fakat şu anda üzüm bol olduğu için tatlı gitmiyor. Vatandaşın alım gücü de yok. Şu anda satamıyoruz, bekletiyoruz. İlk defa böyle bir kabak çıktı bahçemden. Kabağın kilosu 1,5 lira, bu 55 kilo ağırlığında 82,5 lira yapıyor. Görenler hep 'Maşallah' diyor. Herkes fotoğrafını çekiyor, hayran kalıyor. Bütün olarak satılmadığı için bunu parçalayıp, öyle satacağız" dedi.

Pazarı gezenler ise ilk kez bu büyüklükte kabak gördüklerini dile getirdi.



FOTOĞRAFLI