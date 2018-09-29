Patlayıcıyla tarihi eser arayan 6 kişiye suçüstü

Selda Hatun TAN/GEBZE (Kocaeli), () KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde patlayıcı madde kullanarak tarihi eser arayan 6 şüpheli jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Denizli Mahallesi’nde ormanlık alanda kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, hemen harekete geçti. Patlayıcı madde kullanarak tarihi eser arayan 6 kişi jandarmanın operasyonu ile suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri kazı malzemeleri, jeneratör, hilt, matkap ve patlayıcı maddeye el konuldu. Gözaltına alınan 6 şüpheli ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü

FOTOĞRAFLI