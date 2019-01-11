Patisi kesilen köpeğe bekçiler pansuman yaptı

BURSA'da cam parçasına basarak sağ patisi kesilen sokak köpeğine bekçiler pansuman yaptı. Bekçiler, peşlerinden ayrılmayan köpeğe 'Narko' ismini verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde gece devriye görevi yaptıkları sırada yaralı köpeği fark etti. Bekçiler yaptıkları kontrolde, köpeğin sağ ön patisinin kesilmiş olduğunu gördü. Cam kesiği olduğu belirlenen yaraya bekçiler pansuman yaptı. Bekçiler, peşlerinden ayrılmayan köpeğe 'Narko' ismini verdi. 'Narko' bir süre bekçilerle sokaklarda dolaştı.



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