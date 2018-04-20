Parktan lale koparan öğrenciler, başkandan özür diledi

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde ilkokul 4'üncü sınıfta okuyan 8 öğrenci, parklardan kopardıkları laleler için Eğirdir Belediye Başkanı DP'li Ömer Şengöl'den özür diledi. Öğrenciler yeni lalelerin dikilmesi için de topladıkları 30 lirayı, özür mesajıyla birlikte Başkan Şengöl'e teslim etti.

Muazzez ve Yaşar Şapçı İlkokulu 4-C sınıf öğrencileri Selim Akçimen, Fatmanur Eroğlu, Zehra Özdemir, Mahmut Ahmed, Ayşenaz Yılmaz, Sude Kurt, Ömer Akdaş ve Esra Uğurlu, geçen çarşamba günü belediye tarafından parklara dikilen laleleri koparırken öğretmenleri Bilge Akdaş tarafından fark edildi. Öğrencilerine laleleri kopardıkları için sitem eden Bilge Akdaş, benzer davranışta bulunmamaları için de uyardı.

ÖĞRENCİLER ÖZÜR DİLEDİ

Hatalarını kabul eden öğrenciler, kopardıkları lalelerin yerine yenilerinin dikilmesi için aralarında para topladı. Öğrenciler, bugün 23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında okula eğitim seti dağıtmak için gelen Belediye Başkanı Ömer Şengöl'e durumu anlatıp özür diledi. Yaptıklarının yanlış olduğunu ifade eden 8 öğrenci, yazdıkları özür mesajıyla, topladıkları 30 lirayı, yeni laleler dikilmesi için Başkan Şengöl'e verdi.

ÇERÇEVELETİP BELEDİYENİN GİRİŞİNE ASACAK

Başkan Şengöl, hatalarının farkına varıp duyarlı davrandıkları için öğrencileri tebrik etti. Toplanan parayı öğretmenlerinin isteği üzerine teslim alan Başkan Şengöl, özür mesajı, öğrencilerin ve öğretmenlerinin bulunduğu fotoğrafı ile toplanan parayı çerçeveletip belediye girişine örnek teşkil etmesi için asacağını söyledi. Başkan Şengöl, öğrencilerin özrünü kabul ettiğini, çevreye daha saygılı ve daha duyarlı olmanın herkesin insanlık görevi olduğunu kaydetti.

ÖZÜR MESAJI

Zehra Özdemir adlı öğrencinin yazdığı özür mesajı ise şöyle:

"Sayın Belediye Başkanı, öncelikle sizden 8 arkadaşım adına özür dilemek istiyorum. Bizler Hızırbey Camisi'nin yanında ekili olan lalelerden koparmamamız gerekirken kopardık. Sonra çok pişman olduk. Bu yüzden hatamızı telafi etmek için aramızda para topladık. Bunu özrümüzle birlikte kabul etmenizi, arkadaşlarım ve kendi adıma rica ediyorum."



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