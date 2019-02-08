Parktaki heykellli çiçeklikleri kırdılar, kitaplığı tahrip ettiler

BÜYÜKÇEKMECE’deki Büyük Atatürk Parkı'nda gelen kimliği belirlenemeyen kişiler, buradaki heykelli 4 çiçekliği tahrip etti, çizgi film kahramanlarından Daltonlar’ı simgeleyen heykellerden birinin kolunu kırdı. .Kimlikleri belirlenemeyen 8-10 kişilik grup dün saat 23.00 sıralarında Mimaroba’daki Büyük Atatürk Parkı’na geldi. Madde bağımlısı oldukları ileri sürülen gruptakiler buradaki park kütüphanesi adı verilen 3 raflı kütüphane dolabını ve içindeki kitapları tahrip etti. Bu arada heykelli 4 çiçekliğin yanı sıra bir Dalton heykelini kıran saldırganları görenlerin haber vermesi üzerine parktaki güvenlik görevlileri müdahale etmek istedi. Ayrıca polis çağrıldı. Saldırganlar bir süre güvenlik görevlilerine direndikten sonra kaçtı. Gelen polisler, kaçan saldırganları kimliklerini tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.Büyükçekmece Belediyesi adına yapılan açıklamada, saldırı kınanırken, "Büyük Atatürk Parkı'mızda park kütüphanemize ve heykellerimize yapılan saldırıyı esefle kınıyoruz. Biz elbette çok daha güzellerini bir çırpıda yaparız. Sadece, yalnız yıkmayı bilenler için üzülüyoruz" denildi.(FOTOĞRAF).