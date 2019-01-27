Parkın yanındaki inşaatın demirleri üzerine düşen çocuk yaralandı

BURSA'nın İznik ilçesinde, yanında inşaat temeli bulunan çocuk parkında oynayan Çınar Şahintürk (7), demirlerin üzerine düşerek yaralandı. Şahintürk'ün alnına 4, burnuna ise 3 dikiş atıldı. İznikliler, basketbol sahası yapımı için atılan temelin 6 aydır olduğu gibi bırakılmasına tepki gösterdi.İznik'e bağlı Eşrefzade Mahallesi Mevlana Sokak'ta bulunan çocuk parkının bitişiğinde, 6 ay önce, basketbol sahası yapımına başlandı. Temeli atılan inşaatın devamı getirilmedi. Parka dün öğle saatlerinde gelen Çınar Şahintürk, arkadaşlarıyla oyun oynarken, temeldeki demir çubukların üzerine düştü. Çocuk, burnundan, ağzından ve alnından yaralandı. Çevredekiler tarafından hastaneye götürülen Çınar'ın alnına 4, burnuna ise 3 dikiş atıldı. Çocuğunun tedaviye alındığı hastaneye gelen Fatih Şahintürk, "İnşaat çevresinde güvenlik önlemi alınmamış. Tam 6 aydır o inşaat temeli öylece duruyor. Çocuğumun veya diğer çocuklarımızın hayatına mal olabilirdi bu olay. Bunun sorumlusu kimse cezalandırılsın" dedi.Parkta oyun oynayan çocuklar da inşaat temelinden rahatsız olduklarını dile getirdi.

FOTOĞRAFLI