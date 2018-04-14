Paris'in Türk kadınlarından, Mardinli öğrencilere yardım

FRANSA'nın başkenti Paris'te yaşayan, geçen günlerde geldikleri Mardin'de davul ve zurnayla karşılanan Türk kadınlar,Kızıltepe ilçesine bağlı Yurderi köyünde ilkokul öğrencilerine kırtasiye malzemesi yardımı yaptı.Paris'te faaliyet yürüten Hanımeli Derneği'nin organizasyonuyla Mardin'e gelen kadınlardan oluşan 50 kişilik kafile, Kızıltepe ilçesine bağlı Yurderi köyüne giderek ilkokul öğrencilerine kırtasiye yardımı yaptı.Kentin tarihi ve turistik mekanlarını ilk kez gezme fırsatı bulduğunu belirten Dernek Başkanı Pembe Hekimoğlu, dünyadaki tüm insanların mutlaka Mardin'i görmeleri gerektiğini söyledi. Daha önce Şırnak'ta bir köy okuluna yardımda bulunduklarını anlatan Hekimoğlu, "Fransa'daki Türk kadınları olarak, Türkiye'deki vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bundan 4 yıl önce Şırnak'taki bir köyümüze çok büyük bir bağışımız olmuştu. Buradan bu küçük okula bir nebze katkımız olduysa, ne mutlu bize. Muhteşem bir Mardin gezimiz oldu. Ben buradaki insanların ne kadar mütevazi olduğunu saatlerce anlatsam bitiremem. Güneydoğu muhteşem bir yer. Hayalinizle buraya gelebilmeyi herkese tavsiye ediyorum. Burayı görmek gerekiyor. Buradaki bu muhteşem insanların mütevazi olduğunu görün, görmeye gelin. Korkulacak hiçbir şey yok. Herkesi buraya davet ediyoruz" dedi.Aileiçi İletişim ve Toplumsal Sorunlar Derneği Genel Başkanı Zeynep Göktaş da geziye Ankara'dan katıldığını belirterek, "Mardin temsilcimiz ve Hanımeli Paris Fransa Derneği'nin yardımlarıyla buradaki okula yardımlar yapıldı. Biliyorsunuz ki; günümüzde aile çok önemli, aile milletin temelidir" diye konuştu.Aileiçi İletişim ve Toplumsal Sorunlar Derneği Mardin Temsilcisi Özden Ünal Damar ise öğrencilere içerisinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çantaları hediye ettiklerini ifade ederek, "Öğrencilerin en temel ihtiyacı olan kırtasiye malzemeleri getirdik. Paris'ten gelen misafirlerimiz iyi niyet elçileri oldu. Amaç, öğrencilerle bir araya gelip, sosyal bir aktivite yaşamak ve açık hava müzesi görünümündeki Mardinimizin tanıtımını yapmaktı. Bunda başarılı olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu.Paris'ten gelen kadınlara teşekkür eden öğrencilerden Ahmet Ergüven ise, "Bizim ayakkabı ve elbiselere ihtiyacımız vardı. Bunları bize getiren ablalarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

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